Sassy suyu nedir? Sassy suyu faydaları neler? Sassy Suyu (Göbek eritmek için) tarifi için malzemeler
Sassy suyunda yer alan salatalık, ödem atıcı, idrar söktürücü ve metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda tokluk hissi verir. Düz bir karın ve ince bel isteyen bayanlar için bire bir tarif. Bu suyun amacı vücuttaki şişkinliği ve suyu atmaktır. Daha çabuk sonuç almak için mekik çekebilir spor yapabilirsiniz. Bu suyu içerken yağlı tatlı ve hamur işlerini azaltmak hızlı sonuç almanıza sebep olacaktır. 7 gün boyunca yaptığınız zaman farkı göreceksiniz.
Sassy suyunda yer alan salatalık, ödem atıcı, idrar söktürücü ve metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda tokluk hissi verir. Nane, safra kesesindeki safra suyunun üretimini hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Ayrıca sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle gaz söktürücü bir özelliğe sahiptir.
Sassy suyunun faydaları
Gaz söktürür, vücuda rahatlık verir. Salatalık içerdiği birçok vitamin ve açlık dürtüsünü ortadan kaldırması nedeniyle her diyetin vazgeçilmezidir. Yorgunluk hissini de yok eder. Özetle bu suyun içindeki tüm malzemeler sizi düşlediğiniz bedene ulaştırmak için oldukça faydalı.
Sassy Suyu tarifi
1 adet salatalık
2 lt su
1 çay kaşığı ince kıyılmış taze zencefil
1 adet limon
12 taze nane yaprağı
Sassy Suyu (Göbek Eritmek İçin) Tarifi Nasıl Yapılır?
2 lt suyun içine ince ve yuvarlak doğranmış limonu ve salatalığı zencefili ve bütün yaprak olan naneleri suyun içine atıyoruz. Geceden sabaha kadar buzdolabında bekletiyoruz en erken saat 7 den önce içiyoruz ve tamamını gün içinde içip tüketiyoruz her yeni gün için bir gece önceden hazırlıyoruz.