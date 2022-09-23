Muz kabuğunun 7 önemli faydası, kullanımı: Muz kabuğu kaynatıp içmenin faydaları

Yumuşak, susuz ve etli yapısı ile kendine has aromasının yanı sıra muz, içeriğindeki zengin potasyum, lif, magnezyum, kalsiyum, A, C vitaminleri sayesinde oldukça besleyicidir. Sindirim, bağışıklık ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri yaygın olarak kabul edilmiş muz kabuğu faydaları ardındaki gizem nedir peki?

Vitamini kabuğunda deyimini kelimenin tam anlamıyla karşılayan muz kabuğu faydalarına çok şaşıracaksınız. Çünkü akne tedavisinden, bitki bakımına, evdeki gümüşleri parlatmadan ağrı kesici özelliğine değin çok şaşıracağınız bilgileri haberimizde paylaştıjk.

Muz kabuğu kaynatıp içmenin faydaları

Magnezyum, kaslarımızı gevşetmeye yardımcı olurken, muz kabuğundaki B6 vitamini de uyku döngümüzü düzenlemeye yardımcı oluyor. Basit bir tarifle, bu değerli besinlerden faydalanabilir ve daha iyi bir gece uykusunun tadını çıkarabilirsiniz.

Muz kabuğu nasıl kaynatılır tarifi?

1 adet organik muz kabuğu (uçları kesilmiş)

1 küçük su kabı (normal büyüklükte bir bardak için yeterli)

Bir tutam tarçın

Uygulanışı

Soyulmuş, uçları kesilmiş muz kabuğunu, suya koyun ve kaynatın. Üzerini kapatın, altını kısın ve pişirin. Yaklaşık 10 dakika kaynatın. Sonra ocaktan alın ve suyunu bir bardağa süzün. Tarçın serpin (kullanıyorsanız) ve gerekirse çayınızı bal ile tatlandırın ve tadını çıkarın!

Çoğumuzun mutfağımızda sahip olduğu birkaç malzemeyi gerektiriyor ve hazırlanması sadece birkaç dakika sürüyor, bu tarifle uyku haplarının aksine, ertesi gün kendinizi mutsuz hissetmiyorsunuz ve üstelik doğal. Maksimum etkiyi elde etmek için yatmadan yaklaşık bir saat önce çayın içilmesi gerekiyor. Ve bunu 1 kere denediğinizde bir sonraki gün iyi bir gece uykusu çekebilirsiniz.

Muz kabuğunun 7 önemli faydası, kullanımı:

O halde, muz kabuğu ne işe yarar, yenir mi, nelere iyi gelir? İşte detaylar..

Muz Kabuğu Faydaları – Vitamini Gerçekten Kabuğunda!

Sivilcelerinizi muz kabuğu ile tedavi edebileceğinizi biliyor muydunuz veya başınıza aniden saplanan o ağrıyı dindirebileceğinizi? Bitkilerinize ihtiyacı olan besin takviyesini sağlayabileceğinizi ve hatta diş beyazlatma özelliğini? Peki, muz kabuğu faydaları neden bu kadar önemli, sağlık üzerinde ne gibi yapıcı etkileri var ya da muz kabuğu ne işe yarar, nasıl kullanılır?

1) Muz Kabuğu Cilde Faydaları ile Adeta Evinizin Dermatoloğu!

Muz kabuğunun tek başına bir maske görevi üstlendiğini biliyor muydunuz? Peki, muz kabuğu cilde nasıl uygulanır? Muzunuzu afiyetle yeyin, kabuğunu da temiz cildinize dairesel hareketlerde sürün. İşte bu kadar basit!

Teninizde iyileştirici etkileri bulunan muz kabuğu cilde faydaları arasında antioksidan görevi ilk sırada.

Cildinizde sivilce, akne gibi problemler yaşıyorsanız bu bölgeyi temizledikten sonra 2 hafta kadar düzenli olarak muz kabuğu ile masaj yapın.

Veya daha önce uygulayıp etkisini gördüğünüz bir maskenize muz kabuğunun içindeki beyaz katmanı kaşıkla sıyırıp ekleyin.

Arındırıcı ve canlandırıcı özelliği sayesinde katkı maddeli kimyasal ürünler yerine sadece tek malzeme ile muz maskesi uygulayabilirsiniz.

Muz kabuğu siyah nokta oluşumuna sebep olan ciltteki kir ve sebum birikimini önler.

Kırışıklık giderici ve gençleştirici etkili muz kabuğu sayesinde düzenli kullanımda çok daha parlak bir cilde sahip olabilirsiniz!

Muz kabuğu göz altı morlukları, şişlikleri ve yorgun görünümü de tedavi edici özelliğe sahiptir.

Muz kabuğu nasır, siğil, et beni gibi cilt problemlerinde düzenli kullanım sonucu iyileşmelere vesile olduğu gözlemlenmiştir; bakteri ve mikrop oluşumunu engelleyip temizlediği için bu bölgeye güvenle uygulayabilirsiniz.

Kısaca muzun cilde faydaları ve zararları

Antioksidan açısından oldukça zengin olan muz kabuğu aynı zamanda iltihap önleyici özelliğe sahip. Böylelikle mikroplarla savaşarak akne oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olan muz kabuğu aynı zamanda var olan akne ve sivilceleri de kurutuyor, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor

3) Bembeyaz Dişler

Yüksek bütçelerle yaptırılan diş beyazlatma işlemlerine kendi evinizde pratik bir çözüm bulmaya ne dersiniz?

Tam bu noktada muz kabuğu diş beyazlatma özelliği ile hem ekonomik hem de doğal bir yöntem sunuyor.

Gün içinde -özellikle sabah kalkınca veya gece uyku öncesi- dişlerinizi fırçaladıktan sonra birkaç dakika muz kabuğu ile masaj yapın.

Diş etlerindeki mikropları da temizleyecek bu beyazlatma yöntemi için düzenli uygulamanın önemli olduğunu belirtelim.

Muz kabuğu ile diş beyazlatma yanı sıra diş yüzeyindeki leke ve sararmalar da bu aşamada yok olacaktır.

4) Bitkisel Ağrı Kesici Aromaterapist: Muz Kabuğu

Dinmek bilmeyen bir ağrıyla başa çıkamıyorsanız eliniz ilaç kutusuna gitmeden önce son çıkış: Muz kabuğu!

Bitkisel ağrı kesici özelliği ile muz kabuğunu ağrınız olan bölgeye masaj yöntemiyle uygulayabilirsiniz.

Muz kabuğu diz ağrısı veya eklem ağrısı gibi yaygın ağrılar için birebirdir.

Muz kabuğu migren ağrılarına da iyi gelir. Şakaklarınıza muz kabuğunu ile masaj yapın ve kabuğu bir süre başınızda bekletin.

Hemen öncesinde bir süre buzdolabında bekletirseniz soğuk press etkisi de sağlayabilirsiniz.

Muz kabuğunun içindeki hafif kaygan jel kıvamındaki sıvı sayesinde masaj yapılan bölgeyi nemlendirecek ve bu esnada cildinizde tahriş yaşanmayacaktır.

5) Muz Kabuğu İle Temizlik, Parlatma

Muz kabuğu ile evinizdeki gümüş eşya veya takılarınıza yeni alınmışçasına parlak görünüm kazandırabilirsiniz!

Kararan, kirlenen gümüş eşyalarınızı muz kabuğu ile iyice ovun ve bir süre beklettikten sonra nemli yumuşak bir bez yardımıyla temizleyin.

Hatta bir adım öteye gidelim, muz kabuğu ayakkabı temizliği için bile kullanılabilir.

Az önceki yöntemi toz ve kirden rengi solmuş ayakkabılarınız için de uygulayın ve farkı görün!

6) Yara ve Sinek Isırıklarına Kaşıntı Giderici Doğal Merheminiz

Teninizin herhangi bir yerinde kesik ya da yara mı var? Telaş yok, şimdi tedavi edeceğiz.

Ellerinizi yıkadıktan sonra yara oluşan bölgeye muz kabuğunu yerleştirin ve dilerseniz bantlayın. Bu şekilde bir süre bekleyin. Birkaç gün düzenli uyguladığınızda iz kalmadan yarayı tedavi ettiğini göreceksiniz. Aynı işlemi sinek ısırığı olan bölgeye de uygulayabilirsiniz, kaşıntı ve kızarıklığa iyi gelecektir.

7) Hızlı Uzayan Yumuşacık Saçlar, Elveda Kırıklar

Muz kabuğu cilt için faydalı vitamin ve minareller içermektedir; az önce bu konuya değinmiştik.

Bu kez saç derisi için tavsiye edeceğimiz muz kabuğu ile çabuk kırılan, kuru ve yıpranmış saçlarınıza bakım yapabilirsiniz.

Kabukları ve isteğe göre bir miktar zeytinyağını blenderdan geçirip püre haline getirin, duş öncesi en az 1 saat bu karışımı ister saç diplerinizde ister saç uçlarınızda bekletin.

Birkaç ay boyunca haftada 1 kez uygulayabileceğiniz bu maske ile kökten beslendiği için çok daha hızlı uzayan nemli saçlarınıza merhaba deyin!

Muz Kabuğu Yenir mi?

Pekala, elma armut gibi ince bir katmanı olmayan muz kabuğu yemek ilginç bir fikir gibi gelebilir, kabul edelim. Ama önceki alt başlıkta değindiğimiz onca faydalı özellikten sonra şunu eklemeden geçemeyeceğiz: Yenir ki bu!

Peki nasıl?

nefisyemektarifleri'nin aktardığı habere göre tarif şu şekilde: Suyla güzelce yıkayıp temizleyin bu kabukları, şimdi işe biraz eğlence katacağız.

Sonraki aşama: Kalın bir yapısı olan muz kabuklarını midenizin daha kolay hazmetmesi için ufak parçalara ayırmak.

Blender kullanıyor musunuz? Eğer evinizde varsa blenderdan geçirip püre kıvamını almasını sağlayın; yoksa mini mini parçalara ayıracak kadar küçücük doğrayın.

İşte bu kabukları ister yoğurdunuza ister sütünüze ister tatlılarınıza -evet yanlış duymadığınız, mesela kek hamuruna!- ekleyin ve afiyetle tüketin!

Tadından yana çekinceleriniz varsa bal, kakao, tarçın gibi baskın malzemelerle bu aromayı zenginleştirebilirsiniz.

Sıcak yaz günlerinde muz kabuklarından hazırlanmış bol muzlu bir milkshake hiç de fena fikir değil, belki biraz da çilek?

Spor – fitness öncesi enerji kaynağı bir içecek olabilir ayrıca! Gizli malzeme eklemek isterseniz hemen tavsiye geliyor: Yer fıstığı ezmesi.

Muz Kabuğu Zayıflatır mı?

Öncelikle hiçbir besinin tek başına zayıflatma özelliği olmadığını belirterek söze başlayalım.

Moralleri hemen düşürmek yok; çünkü muz kabuğu sağlıksız, rafine şeker içeren katkı maddeli pek çok paket atıştırmalığa kıyasla epey sağlıklı bir ara öğün alternatifi.

Gün içinde açlık hissi yaşadığınız ara öğünlerde, özellikle öğlen ve akşam yemeği arasındaki o uzun zaman diliminde muz kabuğu tüketebilirsiniz.

Muz kabuğunu yemeden önce suda bekletip yumuşatabilir ve bu kabukları muz ile püre haline getirebilirsiniz. Ceviz ve tarçın ilavesi ile harika bir puding olacaktır.

Meyveli yoğurt da beslenme uzmanlarının tavsiye ettiği besleyici bir ara öğündür. Küçük parçalara ayırdığınız muz kabuklarını, sevdiğiniz kuru veya taze meyvelerle yoğurda karıştırıp tüketebilirsiniz.

Diyet lifi zengini bu meyve sizi uzun süre tok tutacak ve işlenmemiş şeker sayesinde tatlı krizlerinin önüne geçecektir.

Muz Kaç Kalori?

Ortalama bir muz kaç kalori olabilir? Muz kaç kalori acaba diye düşünüyorsanız işte, boyutlarına ve gramajlarına göre muz kalori değerleri:

Muz Besin Değerleri Tablosu

%74 oranında sudan oluşan, folik asit, magnezyum ve lif bakımından zengin bir içeriğe sahip olan muzun uzun süre tok tutucu özelliği, diyet sırasında zararlı atıştırmalıkların tüketilmesini önlediği gibi spor ve farklı aktiviteleriniz için de gereken enerjiyi sağlar.

Ortalama büyüklükteki bir muz besin değeri tablosu

Karbonhidrat 33.52

Protein 1.1

Yağ 0.53

Lif 2.98

Kolesterol 0

Sodyum 3.8

Potasyum 302.1

Kalsiyum 7.6

Demir 0.42

A Vitamini 72.2

C Vitamini 18.05