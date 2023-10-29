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Gündem Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri
Gündem

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri

Yeniakit Publisher
2023-10-29 16:40:00 - 2023-10-29 18:44:33

Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yapıldı. Törende SOLOTÜRK özel gösteri yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı için İstanbul Boğazı’nda tören düzenlendi. Söz konusu törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Törende donanma tarihinin en büyük geçit töreni yapıldı. 100’üncü yıla özel 100 geminin katıldığı törende SOTOTÜRK de şov yaptı.

Donanmanın ilk sırasında TCG Anadolu gemisi yer aldı.

İşte o anlar…


ÖNE ÇIKAN VİDEO

4
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Yorumlar

Murat Tasova

Show!! Bos ver bunlari!! Filistin icin ne yapabiliyorsun o orduyla?!! Var yureginiz sayin AKPliler filoyu ABDninki yaklastirmaya?!!! Insan biraz utanir, hicmi esgi MilliGorusden kirinltilar kalmandi ya?!! Bugun itibariyle 8000 KARDEŞLERİMİZ KATLEDİLİDİ! Siz cumhuriyeti kutluyorsunuz!! Yazıklar olsun!!! Hani lozan bittiğinde dünya’ya meydan okuyacaktiniz?!!! Zionistin faiizi cıkmiş 35%, tılbasinda 45 olur siz halen yalanlar söylemekdesiniz! Ne üretiyorsunuzda sadece faiizle enflasyonu düşürmeyi hedefliyorsunuz! Aayın şimsek yurt dışında para dilenyor, bu bizim itibarımız?!

Leyl....

Araya Amerikan Sava$ gemileri kari$masin inseallah!
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