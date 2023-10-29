Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri
Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yapıldı. Törende SOLOTÜRK özel gösteri yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı için İstanbul Boğazı’nda tören düzenlendi. Söz konusu törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Törende donanma tarihinin en büyük geçit töreni yapıldı. 100’üncü yıla özel 100 geminin katıldığı törende SOTOTÜRK de şov yaptı.
Donanmanın ilk sırasında TCG Anadolu gemisi yer aldı.
İşte o anlar…