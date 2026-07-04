  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediyelere ulaşılamıyor Sulara kapılan kadını vatandaşlar kurtardı Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Kesintisiz e-ticaret için kritik düzenleme Ekrem ve Nevşin’in maskesi yine indi! Yahudi Karel’e özür, İslam’a küfredene destek Aradığınız belediyeye şu anda ulaşılamıyor! Esnaf sular altında twerkçü Sinem uykuda Vatandaşı uyaran İBB’nin kendisi sınıfta kaldı: Rögar patladı, trafik felç oldu CHP’nin ‘din alimi’ Cemil Kılıç’tan tepki çeken çıkış! Şeriatı “Paralel Din” İlan Etti! Bakan Ersoy'dan deprem destek paylaşımı Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz Sakarya'da ilk kez: Kültür ve sanat yolculuğu başladı! Hamaney'in cenazesinde intikam mesajları... Yüzbinlerce kişi kırmızı bayrak taşıdı! CHP’li Kemalist kadın sanki İzmir’in sahibi: ‘Burada kalanlar AK Partili olamaz’
Dünya Donald Trump açıkladı: Netanyahu patronun kim olduğunu bilir
Dünya

Donald Trump açıkladı: Netanyahu patronun kim olduğunu bilir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Donald Trump açıkladı: Netanyahu patronun kim olduğunu bilir

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gelecek hafta Beyaz Saray’da görüşme talep ettiğini söyledi. Trump, Netanyahu için “Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’da görüşmek istediğini açıkladı.

 

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonda demeç veren Trump, "(Netanyahu ile) Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor." ifadesini kullandı.

 

Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.

İran ile ilgili olarak da Trump, İranlıların "anlaşma yapmak için yalvardığını" iddia ederek, ancak her iki tarafın da ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiklerini belirtti.

 

Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." dedi.

İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı
İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı

Dünya

İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı

ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"
ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"

Dünya

ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"

Trump'tan İran açıklaması! Neredeyse hepsini kabul ettiler
Trump'tan İran açıklaması! Neredeyse hepsini kabul ettiler

Dünya

Trump'tan İran açıklaması! Neredeyse hepsini kabul ettiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23