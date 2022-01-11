Domuz kalbi nakli caiz mi? Domuzdan kalp nakli haram mı?

Domuz kalbi naklinin caiz? ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli doktorlar, kalp rahatsızlığı olan kişiye domuz kalbi nakledildi. ABD’de hayati tehlikesi olan bir hastaya domuzdan alınan kalp nakli gerçekleştirildi. Dinimizce haram olan domuzdan alınan kalp nakli haram mı, helal mi? sorusu gündeme geldi. Peki domuzdan alınan kalp insana nakledilir mi?

Domuzdan kalp nakli caiz mi?

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ABD’de meydana gelen domuz kalbi naklinin caiz olup olmadığını açıkladı. Odatv’ye konuşan ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ “Domuz pisliğin ta kendisidir. Tüyünü dahi kullanmak Kuran’da caiz değildir.” dedi. ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ “Eğer başka bir alternatif varsa ve kullanılmıyorsa caiz değildir. Başka alternatif yoksa mecburi olarak kullanılabilir.” diye konuştu. Bu olayda adı geçen kişinin başka alternatifi olmadan organı kabul etmesi istisnadır diyen Ünlü, “Bu durum hayat memat meselesidir estetik kaygı olmadığı için kabul edilebilir” diye konuştu.