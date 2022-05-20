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Spor Domenec Torrent’ten ayrılık açıklaması!
Spor

Domenec Torrent’ten ayrılık açıklaması!

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Yeniakit Publisher
2022-05-20 22:52:00 -
Domenec Torrent’ten ayrılık açıklaması!

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İlk 7 maçı saymamayı tercih ediyorum. Takım, bulduğumuz haldeydi. Yine de antrenörler olarak işimizin arkasındayız. Bunu söylemek istiyorum."

"Yeni başkanı öncelikle tebrik ederim. Galatasaray başkanı olmak kolay değil. Sonra düşüncesine saygı duyacağım. 4 Temmuz için biz sezon öncesi hazırlıklarına başladık. Eğer devam edemeyeceğimizi söylerseler kabul ederiz. G.Saray için en iyisini dileriz o zaman."

 

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