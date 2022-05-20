Domenec Torrent’ten ayrılık açıklaması!

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İlk 7 maçı saymamayı tercih ediyorum. Takım, bulduğumuz haldeydi. Yine de antrenörler olarak işimizin arkasındayız. Bunu söylemek istiyorum."

"Yeni başkanı öncelikle tebrik ederim. Galatasaray başkanı olmak kolay değil. Sonra düşüncesine saygı duyacağım. 4 Temmuz için biz sezon öncesi hazırlıklarına başladık. Eğer devam edemeyeceğimizi söylerseler kabul ederiz. G.Saray için en iyisini dileriz o zaman."