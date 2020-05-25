  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Dolar/TL uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-25 10:32:20 -
Dolar/TL uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,8146'dan işlem görüyor.

Cuma günü 6,7885 - 6,8266 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,8159'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,8146'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,4130'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hafif üzerinde 8,2954'ten satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 7,0874 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içi ve ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu kaydederek, Almanya'da IFO endeks verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı