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Ekonomi

Dolar/TL uluslararası piyasalarda 6,80 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:05:30 -
Dolar/TL uluslararası piyasalarda 6,80 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,8007'den işlem görüyor.

Dün yurt içinde bayram tatili olması sebebiyle sığ olan piyasada 6,8025- 6,8176 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,8119'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 6,8007'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,4253'ten, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8,3330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 99,6, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 yükselişle 1,0917 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içi piyasalarda tatilin devam ettiğini, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

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