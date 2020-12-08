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Ekonomi Dolar/TL, 7,82 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,82 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:32:12 -
Dolar/TL, 7,82 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,82 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,8004, en yüksek 7,8729 seviyelerini gören dolar/TL, gününü önceki kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 7,8094'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8170'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,4715'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,4290'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,9 seviyesinde, avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,2111 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı bildirdi.

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