0553 313 94 23

Dolar/TL 5,6610 seviyesinden işlem görüyor

05 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Dolar/TL 5,6610 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6610 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğilimini sürdüren ve 5,6470'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 5,6670'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 5,65'in altını görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5,6610 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,2475'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,9170'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,52 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi dün parlamentoda kabul edilmedi. Muhalefet partileri, erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı. Sterlin/dolar paritesinde, Brexit gelişmelerinin etkisiyle sert hareketler görülürken, parite şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1,2220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL'de hafta başından bu yana yüzde 3 civarında değer kaybı yaşandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 56430'un destek konumunda bulunduğunu, bu seviyesinin kırılması durumunda 5,50'nin gündeme geleceğini söyledi.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:01
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebek sahibi olmak isteyen diyabetik kadınlara uyarılar
    1. Bebek sahibi olmak isteyen diyabetik..
    2. Okullarda kayıt parası var mı?
    3. Kayseri Şehir Hastanesi İşitme Tarama..
    4. Erzurum’un Bânisi Kanûnî’yi anlamak..
    5. (Özel) AFAD ekipleri oluşabilecek her..
    6. İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
    7. Çocukları PKK tarafından kaçırılmıştı,..
    8. Yaylalarda dönüş hazırlığı başladı
    9. Döşemealtı’nda okullara tamir, bakım..
    10. Okullar yeni döneme hazırlanıyor
    11. Uşak Üniversitesi DTS Merkezi yeni bir..
    12. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve..
    13. Milli Eğitim Bakanı Selçuk:..
    14. İlk ders zili öncesi sürücülere uyarı
    15. Fibromiyalji nedir? Belirtileri..
    16. Yemen hükümetinden diyolog mesajı!
    17. Başkent suyu ASKİ güvencesinde
    18. Muslera'dan Volkan Demirel'e destek..
    19. Çiçek saksılarının dibine buz..
    20. Kadın hasta, kadın doktoru darp etti
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!