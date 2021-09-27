Dolardan yeni zirve!
Dolar 89 lira seviyesi ile haftaya başladı. Geçtiğimiz haftayı 8,88 liradan kapatan dolar gün içinde ise 8.90'a dayanarak yeni zirvesine ulaştı.
Euro ise haftaya 10,42 liradan başlarken, önceki hafta kapanışta 10,41 lira seviyesinden işlem görüyordu.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puan indirimle yüzde 19'luk politika faizini yüzde 18'e indirmesi döviz kurlarında hareketliliğe yol açmıştı.
Dolar yeni zirvesini gördü
Dolar 8,63 seviyesinde seyrederken kararla birlikte 8,80 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Geçtiğimiz haftayı 8,88 liradan kapatan dolar gün içinde ise 8.90'a dayanarak yeni zirvesine ulaştı.