Dolar yeni güne nasıl başladı?İşte son rakamlar
Dolar/TL Mayıs ayı başında gördüğü 7.2690 seviyesinden, kısa sürede swap anlaşmaları sağlanacağı ve dış finansman endişelerinin azalacağı beklentisiyle gerilediği 6.8 seviyesi civarında yatay seyrini sürdürüyor.
Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 08.06 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,8115'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 7,4375'den satılıyor.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile getirdi.