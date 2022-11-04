Dolar ve altın için kritik veri! Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel, canlı döviz kuru fiyatları: 4 Kasım 2022 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Altın ve dolar üzerinde kritik öneme sahip ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı

Altın ve döviz piyasasının merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre Ekim ayında 261 bin ile beklentilerin üzerinde geldi. Veriye ilişkin beklenti 200 bin artış göstermesi bekleniyordu.

İşsizlik oranı yüzde 3,7 oldu. Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,4 yıllık yüzde 4,7 ile beklentileri karşıladı.

Tarım dışı istihdamın öncü göstergelerinden olan özel sektör istihdamı beklentilerden yüksek gelmişti. İşsizlik maaşı başvuruları da azalma kaydetmişti.

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleri...

4 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,6201 (Alış) - 18,6239 (Satış)

EURO: 18,2369 (Alış) - 18,2443 (Satış)

STERLİN: 20,8308 (Alış) - 20,9353 (Satış)

1 DOLAR = 18,62 TL

4 Kasım Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 987,83

Gram altın satış: 987,99

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.619,00

Çeyrek altın satış: 1.633,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.227,00

Yarım altın satış: 3.266,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.454,00

Tam altın satış: 6.507,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.593,00

Cumhuriyet altını satış: 6.693,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.623,00

Ata altın satış: 6.676,00

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