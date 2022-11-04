İslam Memiş yatırım aracına dikkat çekti: Çok ucuz dedi, tarih verdi! Dolar, altın fiyatları yükselecek mi?

Piyasalarda an itibariyle adeta çivilenmiş gibi hareket etmeyen dolar TL kuru 18.62 lira, euro TL kuru 18.21 lira, sterlin lira kuru 29.9058 lira. Gram altın ise spot piyasada 985, serbest piyasada ise 994 lira.

Adeta çivilenmiş gibi hareket etmeyen dolar TL kuru 18.62 lira, euro TL kuru 18.21 lira, sterlin lira kuru 29.9058 lira. Gram altın ise spot piyasada 985, serbest piyasada ise 994 lira.

Gram altın dünü spot piyasada 975 liradan tamamlamıştı. 10 liralık bir artış söz konusu. Serbest piyasada ise açılış fiyatının çok az üzerinde.

Dolar açılış değerinin çok az üzerinde, euro ise güne hızlı başladı. Sterlin de euro gibi hızlı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş youtube kanalı üzerinden sürekli videolar yayınlıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmaları değerlendirdi.

A Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son dakika yorumları...

İŞTE İSLAM MEMİŞ'İN DİKKAT ÇEKEN SÖZLERİ:

"DOLARDAN UZAK OLUN"

Sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş şunları söyledi:

"Doları bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Her ne kadar değer artışları devam etse de dolar bir yatırım aracı değil bir ödeme aracıdır. Dolardan uzak kalması gerektiğini düşünüyorum."

"ALTIN ÇOK UCUZ"

"Altın fiyatları da aslında yatırımcısına eline yeni TL geçmiş olan vatandaşlara veya önümüzdeki yıl düğün yapacak hazırlık yapmak isteyen vatandaşlara da çok güzel fırsatlar sunuyor. Altın fiyatlarının çok ucuz olduğunu ve gereğinden daha fazla değer kaybettiğini düşündüğümüz için de altın fiyatlarının bugünlerde bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Kesinlikle. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Kısa vadeli bir beklenti içine girmemek gerekiyor. 2023 yılının hazırlığını yapmak gerekiyor. 984 lira seviyesinden gram altın alan bir yatırımcı büyük bir ihtimalle 2-3 hafta sonra 1.000 lira seviyesinin üzerinde bir gram altın görecektir. Bugünleri de fırsata çevirmek için bir fırsat olarak görmesi gerekiyor."

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı, öngörülerini açıkladı. Videosunda yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş; gram altın, dolar, borsa, euro ve kritik verileri şöyle değerlendirdi DEVAMI İÇİN→ İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı! → TIKLAYINIZ

Powell'ın Ons Altına Etki Eden Konuşmasından Önce Çarşamba Günü Neler Oldu? İşte detaylar...

Para ve emtia piyasalarında beklenti FED'in faizi 75 baz puan artıracağı yönündeydi. Çarşamba günü de beklenen oldu FED politika faizini üst üste 4. kez 75 baz puan artırdı. Böylelikle politika faizi yüzde 3,75-4 aralığına yükseldi.

Biz de geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen Fed faiz artırımını ve Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelen faiz artışına yönelik kritik mesajları vardı.

Powell'ın açıklamalarıyla ons altın, 3 Kasım Perşembe günü sert bir düşüş yaşadı. Gün içindeki dalgalanmalarının ardından ons altın 1629 dolardan günü tamamladı

Ons altındaki düşüşten etkilenerek dün 978 TL'den güne başlayan gram altının fiyatı gün içerisinde 967 TL'ye kadar geriledi. Günü, Kapalı Çarşı'da 975 TL'den tamamlayan gram altın için bugün de para ve emtia piyasalarını yakından takip edenlerin aklında 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusu vardı.

Ons altın yönünü dip seviyeden yukarı çevirdi! Altın fiyatları da artışa geçti.

Bugün dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin geri çekilmesi altın fiyatlarında yön değişikliği görüldü. Güne 1629 dolardan başlayan ons altın, günün ilk yarısında 1651 dolara kadar yükseldi.

Haftanın son işlem gününe 976 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 985 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük fiyat 974 TL, en yüksek ise 988 TL seviyeleri görüldü.

Faiz artışlarının aynı hızda sürmesi doları değerlendirerek altında düşüşü desteklerken, faiz artışının hız kesmesi değerli metali de yeniden bir yukarı iterek yükselişi yıl sonu rallisine çevirir mi? Fed'in 2022'deki son kararı belirleyecek.