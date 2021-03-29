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Ekonomi Dolar şuan ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? İşte 29 Mart dolar kuru güncel fiyatları
Ekonomi

Dolar şuan ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? İşte 29 Mart dolar kuru güncel fiyatları

Dolar kuru Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanması sonrası dolar, euro, altın fiyatları tırmanışa geçmişti. Hafta başında 8.3 TL seviyelerine kadar çıkan dolar kuru daha sonra 7,7 TL seviyelerine kadar düşmüştü. Peki dolar şuan ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? İşte 29 Mart dolar kuru güncel fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 09:03:00 - 2021-03-29 09:08:02
Dolar şuan ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? İşte 29 Mart dolar kuru güncel fiyatları

Dolar şuan kaç TL? Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda hemen faiz indirimine gidilmeyeceğini söylemesi sonrası dolar kuru merak edilmeye başlandı. Peki Merkez Bankası Başkan Kavcıoğlu’nun faiz indirimi konusundaki açıklaması sonrası dolar ne kadar oldu? Dolar şuan ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? İşte 29 Mart dolar kuru güncel fiyatları.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı. Bloomberg'e konuşan TCMB Başkanı, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine de sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları sonrası dolar kuru merak edilmeye başlandı. Peki dolar ne kadar? Dolar ne kadara alıp satılıyor?

Dolar kuru, geçen hafta Merkez Bankası yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası yaşadığı yükselişin ardından haftaya 8 TL'nin üzerinde başlıyor. 29 Mart sabahı dolar kuru 8.0791 seviyesinde güne başladı.

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