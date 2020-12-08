Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 1 Dolar kaç TL? 8 Aralık 2020 güncel dolar kuru
Dolar ne kadar oldu? Döviz piyasası ne durumda? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,81 seviyesinden işlem görüyor. Dolar dünü 7,80 TL’den kapatmıştı. İşte, 8 Aralık güncel dolar-euro döviz kurlarında son durum.
Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomide reform açıklamasıyla birlikte dolar ve euroda büyük düşüşler yaşandı. Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe sakin başlamasının ardından saat 08.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,04 üzerinde 7,8114’ten işlem gördü.
İşte serbest piyasalarında alınıp satılan dolar-euro döviz türlerinin alış, satış fiyatları