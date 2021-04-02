Dolar alacaklar bu habere dikkat! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında, haftayı dalgalı bir seyirle kapatmaya hazırlanıyor. Sabah saatlerinde piyasaların açılmasıyla birlikte 8 liranın altını gören dolar/TL, öğleden sonra yeniden yükselişe geçti ve 8,15 seviyelerine geldi.

Kurlarda yaşanan yükselişte ABD'de günün tek önemli verisi olan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden güçlü gelmesi etkili oldu. ABD verisiyle dolar endeksi 92,800 seviyelerinden 93 puana doğru hareketlendi.

Dolar/TL, gün içindee en düşük 7,9826'yı görürken ABD verisinin ardından kur 8,1540'ı gördü.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerden iyi geldi

ABD'de tarım dışı istihdam 916 bin ile 647 bin beklentisini aşarak Ağustos sonrası en iyi yükselişi gösterdi. İşsizlik oranı yüzde 6,2’den yüzde 6’ya gerileyerek pandemi döneminin en düşük seviyesini gördü.

Yurt dışı piyasaların büyük çoğunluğu "Paskalya" nedeniyle kapalı.

Uzmanından açıklama: Kritik seviye...

Stratejist, ekonomist Rıdvan Baştürk, 'Dolar neden çakılıyor?' sorusuna "Bir şey olmasına gerek yok. Bu kur bir günde 7.20'den 8.40 üzerine gitti. İlla ki düzeltecek aşağı. Bir de 8.50 kritik diyoruz hep. Geçilemediği sürece bu tarz düşüşlere normal bakıyorum. Ana resmi değiştirmez." şeklinde cevap verdi.