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Dünya Dolapta unuttu! 5 senelik hamburgeri bozulmamış halde buldu
Dünya

Dolapta unuttu! 5 senelik hamburgeri bozulmamış halde buldu

ABD'de bir kadın, 5 yıldır dolabında duran hamburgerini ilk aldığı günle hemen hemen aynı ve bozulmamış bir halde buldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 17:55:00 -
Dolapta unuttu! 5 senelik hamburgeri bozulmamış halde buldu

ABD'de bir kadın, 5 yıldır dolabında duran hamburgerini ilk aldığı günle hemen hemen aynı ve bozulmamış bir şekilde buldu.

Indy 100 sitesinin haberine göre, ABD'nin başkenti Washington DC'de ikamet eden Megan Condry, ilk başta isteyerek sakladığı hamburgeri 5 sene boyunca dolabında unuttu.

Condry, hamburgeri bulduğunda "kokmadığını ve aldığı günkü gibi göründüğünü" söyledi. Öte yandan, hamburgerde dikkate değer bir fark olduğunu belirten Condry, "Bir kaya gibi sertti, onunla bir camı kırabilirdim." dedi.

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