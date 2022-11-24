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Dolandırıcılardan şaşkına çeviren yöntem! Yeni tokatçılık yöntemi peydah oldu

Ardahan'da Çıldır ve Aktaş Sınır kapılarının isimlerini kullanarak uygun fiyata telefon ve araç parçası satan iş yerleri olduğunu duyuran dolandırıcıların yöntemi şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 16:29:00 - 2022-11-24 16:34:02

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde dolandırıcıların yeni taktiği duyanları şaşkına çevirdi. Çıldır ve Aktaş Sınır kapılarının isimlerini kullanarak, uygun fiyata telefon ve araç parçası satan iş yerleri olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran dolandırıcılar; ağlarına düşürdükleri insanları kısa sürede dolandırıp paralarını alıyor.

Aktaş Sınır Kapısı’nın faaliyete başlamasıyla, vatandaşlar ucuz ürün almak için internet üzerinden tanımadıkları yerlerden alışverişe yönelince başlarına gelmeyen kalmıyor. Özellikle araç parçası ve telefon fiyatlarında yaşanan artışlarından etkilenmemek için uygun fiyata ürün bulduklarını sananlar, dolandırıcıların eline düşüyor.

Uygun fiyata telefon ve araç parçası satan iş yerleri olduğunu duyuruyorlar

 

Son dönemde Çıldır ve Aktaş Sınır kapılarının isimlerini kullanarak uygun fiyata telefon ve araç parçası satan iş yerlerini olduğunu duyuran dolandırıcılar, ağlarına düşürdükleri insanları kısa sürece dolandırıp paralarını alıyor. Dolandırıcılar, özellikle sosyal medya üzerinde açtıkları hesaplarla yurt dışından uygun fiyata kaydı yapılmış cihaz ve orijinal araç parçası satışlarının yayınını yapıyor.

"Dolandırıcılıkta yeni bir sistem bulmuşlar"

Çıldır ilçe merkezinde iletişim sektöründe faaliyet gösteren iş yeri sahibi Ahmet Rıfat Vural, “Ne ilçemizde ne de Aktaş Sınır Kapısı'nda sosyal medya hesaplarından belirtilen kayıtlı telefon veya orijinal araç parçası satan işletmeler bulunmuyor. Dolandırıcılar son dönemde bu şekilde birçok kişiyi dolandırdığı gibi hala da dolandırmaya devam ediyor. İnanın iş yerimize her gün tanıdık birileri veya internetten iş yerimizin telefonu bulan kişiler böyle satış yapan yerlerin olup olmadığını soruyor. Ama dediğim böyle iş yerleri ne ilçe merkezinde ne de Aktaş Sınır Kapısı'nda ne yakınında ne içinde ne de başka bir yerde yok. Lütfen ucuz orijinal gibi söylemlere insanlarımız itibar etmesin, para göndermesin. Çünkü bunlar dolandırıcılıkta yeni bir sistem bulmuşlar ve insanlarımızı çok rahat dolandırıyorlar" dedi.

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