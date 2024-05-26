  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Doğum izni süresi artıyor
Ekonomi

Doğum izni süresi artıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-26 11:14:00 -
Doğum izni süresi artıyor

AK Parti hükümeti, çalışan kadınlara verilen doğum iznini 4 aydan 1 yıla çıkarıyor.

Hükümet, nüfusun artış hızındaki korkutan azalmayı durdurmak için adımlar atmaya başladı. Nüfusun artan bir sorun haline gelmesi üzerine çözüm arayışları hız kazandı. Bu konu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da masaya yatırıldı ve çeşitli çözüm önerileri sunuldu.

Çalışan kadınların çocuk sahibi olma istekleri ve endişeleri göz önünde bulundurularak, hükümet gerekli desteği sağlayarak adımlar atmaya karar verdi. Kadınların hem kariyerlerini sürdürebilmeleri hem de anne olabilmeleri için çeşitli destekler sunulacak.

Bu destekler arasında doğum izni süresinin artırılması, yarı zamanlı çalışma imkanının sağlanması, evden çalışma modelinin uygulanması ve esnek çalışma saatlerinden yararlanma fırsatının sunulması yer alıyor. Ayrıca, annelerin kıdem boşlukları bütçe tarafından tamamlanacak.

MKYK üyelerinden biri, özellikle doğum sonrası izinlerin yetersiz olduğunu ve kadınların bu süreçte desteklenmeleri gerektiğini vurguladı. 4 aylık doğum izninin yetersiz olduğunu belirterek, kadınların çocuklarının küçük yaşları boyunca desteklenmeleri gerektiğini ve buna yönelik kaynak ayrılması gerektiğini dile getirdi. Bu doğrultuda, 1 yıllık izin seçeneği ve uzaktan çalışma imkanı gibi önlemler gündeme getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu önlemlere tam destek verdiklerini belirtti ve hükümet olarak ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca özel sektörün de bu sürece dahil edilmesi gerektiğini ve kaynak aktarımı konusunda sorun olmayacağını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Şimşek ayrıca, yaşlı nüfusun artan oranıyla ilgili endişeleri de dile getirdi. Son 20 yılda yaşlı nüfusun genel nüfusa oranının önemli ölçüde arttığını ve bu durumun farkında olduklarını belirtti.

Böyle giderse Batı ülkelerine döneceğiz! Çocuk nüfus oranında ürküten rakam
Böyle giderse Batı ülkelerine döneceğiz! Çocuk nüfus oranında ürküten rakam

Yaşam

Böyle giderse Batı ülkelerine döneceğiz! Çocuk nüfus oranında ürküten rakam

Rusya'da Müslümanlar nüfusun yüzde 15'ini geçti! Moskova Türkiye'nin kapısını çaldı
Rusya'da Müslümanlar nüfusun yüzde 15'ini geçti! Moskova Türkiye'nin kapısını çaldı

Ekonomi

Rusya'da Müslümanlar nüfusun yüzde 15'ini geçti! Moskova Türkiye'nin kapısını çaldı

TÜİK raporunu açıkladı! Türkiye'de genç nüfusun yüzdesi ne kadar?
TÜİK raporunu açıkladı! Türkiye'de genç nüfusun yüzdesi ne kadar?

Aktüel

TÜİK raporunu açıkladı! Türkiye'de genç nüfusun yüzdesi ne kadar?

Uzun yıllar boyunca "Az nüfus, mutlu ülke!" propagandası yapmışlardı! Çok kötü gelişme açıklandı! Bugün maalesef 28 Şubatçıların "istedikleri" oluyor
Uzun yıllar boyunca “Az nüfus, mutlu ülke!” propagandası yapmışlardı! Çok kötü gelişme açıklandı! Bugün maalesef 28 Şubatçıların “istedikleri” oluyor

Medya

Uzun yıllar boyunca “Az nüfus, mutlu ülke!” propagandası yapmışlardı! Çok kötü gelişme açıklandı! Bugün maalesef 28 Şubatçıların “istedikleri” oluyor

Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: İlk sıradaki ilçe 57 şehrin nüfusunu geçti!
Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: İlk sıradaki ilçe 57 şehrin nüfusunu geçti!

Aktüel

Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: İlk sıradaki ilçe 57 şehrin nüfusunu geçti!

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MİLLET

Tabi ki güzel bir çalışma olur. En azından 6 Ay ücretli, 1,5 yılda yarı zamanlı çalışma şeklinde olursa ekonomikte olur diye tahmin ediyorum.

Nüfus artışı Emir Timur

Nüfusu artırmak gerekiyor 85 milyon nüfus az km ye kare ye göre evlilik kolaylaştırılmali gençlerde niyet kalmadı şu altın takılar para mevzusu düğün öncesi elbette önemli lakin bakıyorsunuz aileler altın cart curt bir sürü zora sokacak durumlar istiyor yahu evlilik de kısmet var damadın Zengin olur bir bakmışsın fakir oldu ne olcak peki damadın fakir bir baktın zengin oldu ne olacak yahu devlet politikası gereği nüfus artışı teşvik etmek zorundayız fon oluşturulur yol yöntem bulunur sosyal medyada görüyoruz asgarî ücretli biriyle evlenir misin diye sorular ya neden evlenmesin bakın bu sosyal medya ve sokak hayvanları lobisi gibi lobiler türk aile yapısını bozuyor yani düşmanı silah ile beklemeyin buralardan da saldırı vardır türk türeyen güç kuvvet demektir nasıl ki savunma sanayii ne laf atıp saldıran köpekler varsa aile yapısını bozmaya çalışan lgbt lobisi de var son sözüm nüfusu arttırmak gençlere evliliği teşvik etmek güçlü aile yapısını kurmak devlet millet yapısını oluşturmak bunlara engel çıkartan Kürt görünümlü Ermeni picleri türk görünümlü Yahudileri bu ülkeden kovmak bu tipler herşeye karşı değil mi lannn İsmail kel kafanı can abinle üst üste koyar nokta nokta.... Sen anladin
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23