Doğum izni süresi artıyor

Hükümet, nüfusun artış hızındaki korkutan azalmayı durdurmak için adımlar atmaya başladı. Nüfusun artan bir sorun haline gelmesi üzerine çözüm arayışları hız kazandı. Bu konu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da masaya yatırıldı ve çeşitli çözüm önerileri sunuldu.

Çalışan kadınların çocuk sahibi olma istekleri ve endişeleri göz önünde bulundurularak, hükümet gerekli desteği sağlayarak adımlar atmaya karar verdi. Kadınların hem kariyerlerini sürdürebilmeleri hem de anne olabilmeleri için çeşitli destekler sunulacak.

Bu destekler arasında doğum izni süresinin artırılması, yarı zamanlı çalışma imkanının sağlanması, evden çalışma modelinin uygulanması ve esnek çalışma saatlerinden yararlanma fırsatının sunulması yer alıyor. Ayrıca, annelerin kıdem boşlukları bütçe tarafından tamamlanacak.

MKYK üyelerinden biri, özellikle doğum sonrası izinlerin yetersiz olduğunu ve kadınların bu süreçte desteklenmeleri gerektiğini vurguladı. 4 aylık doğum izninin yetersiz olduğunu belirterek, kadınların çocuklarının küçük yaşları boyunca desteklenmeleri gerektiğini ve buna yönelik kaynak ayrılması gerektiğini dile getirdi. Bu doğrultuda, 1 yıllık izin seçeneği ve uzaktan çalışma imkanı gibi önlemler gündeme getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu önlemlere tam destek verdiklerini belirtti ve hükümet olarak ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca özel sektörün de bu sürece dahil edilmesi gerektiğini ve kaynak aktarımı konusunda sorun olmayacağını belirtti.

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Bakan Şimşek ayrıca, yaşlı nüfusun artan oranıyla ilgili endişeleri de dile getirdi. Son 20 yılda yaşlı nüfusun genel nüfusa oranının önemli ölçüde arttığını ve bu durumun farkında olduklarını belirtti.