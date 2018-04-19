Doğu Perinçek'ten komik 'darbe' açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin İstanbul il merkezinde düzenlediği basın açıklamasında erken seçim ilanını değerlendirdi.

“Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli ikilisi, 24 Haziran’da erken seçim kararı aldıklarını açıkladılar. Bu, bir erken seçim kararı değildir, bir darbe kararıdır.” diyen Peinçek, “Bu, bir erken seçim kararı değildir, bir darbe kararıdır. Bu, bir darbe girişimidir. Çünkü Tayyip Erdoğan’ın ve Devlet Bahçeli’nin erken seçim kararı alma ve erken seçimin tarihini belirleme yetkileri yoktur. Bu yetki, Anayasa tarafından TBMM’ye verilmiştir Erdoğan-Bahçeli ikilisi, 2erken seçim kararı aldıklarını söyleyerek TBMM’nin yetkisini gasp etmeye kalkmışlardır. Bu uygulamanın, hukukî açıdan 15-16 Temmuz Darbe girişimiyle bir farkı bulunmuyor. Her iki girişim de, sonuç olarak TBMM’nin yetkilerine el koyma girişimidir. Birisi silahla, diğeri mafyalaşan siyasal sistemi kullanarak. Şu anda TBMM’nin kararlaştırdığı bir erken seçim yok. Ama Vatan Partisi dışında herkes, erken seçim darbesini benimsemiş gözüküyor. Bu durumda TBMM yok sayılmaktadır.” İfadelerini kullandı.