Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Doğu Perinçek'ten komik 'darbe' açıklaması

Erken seçim kararı sonrası toplantısı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek diğer muhalefet partilerinin erken seçimle ilgili açıklamalarını eleştirdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:54
Doğu Perinçek'ten komik 'darbe' açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin İstanbul il merkezinde düzenlediği basın açıklamasında erken seçim ilanını değerlendirdi.

“Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli ikilisi, 24 Haziran’da erken seçim kararı aldıklarını açıkladılar. Bu, bir erken seçim kararı değildir, bir darbe kararıdır.” diyen Peinçek, “Bu, bir erken seçim kararı değildir, bir darbe kararıdır. Bu, bir darbe girişimidir. Çünkü Tayyip Erdoğan’ın ve Devlet Bahçeli’nin erken seçim kararı alma ve erken seçimin tarihini belirleme yetkileri yoktur. Bu yetki, Anayasa tarafından TBMM’ye verilmiştir  Erdoğan-Bahçeli ikilisi, 2erken seçim kararı aldıklarını söyleyerek TBMM’nin yetkisini gasp etmeye kalkmışlardır. Bu uygulamanın, hukukî açıdan 15-16 Temmuz Darbe girişimiyle bir farkı bulunmuyor. Her iki girişim de, sonuç olarak TBMM’nin yetkilerine el koyma girişimidir. Birisi silahla, diğeri mafyalaşan siyasal sistemi kullanarak. Şu anda TBMM’nin kararlaştırdığı bir erken seçim yok. Ama Vatan Partisi dışında herkes, erken seçim darbesini benimsemiş gözüküyor. Bu durumda TBMM yok sayılmaktadır.” İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:54
  1. İstanbul
  2. Doğu Perinçek
  3. Devlet Bahçeli
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. erken seçim
  6. TBMM

YORUM YAZ

  • doğu expresdoğu expres21 dk önce
    valahi komik değil doru söylüyor bunu yazan yavşaktır.
  • mehmetmehmet43 dk önce
    sen mecliste bile yoksun kim adına ötüyorsun
  • yorgunyorgun1 sa önce
    Şerefsiz paşalarla siz yapıyorsunuz birde Reis yapsın ne olmuş i. vesselam
  • Hüdavendigar Hüdavendigar 1 sa önce
    It yine başladı afkurmaya
  • Remzi-61Remzi-611 sa önce
    Bu kadar da boş boş yüksekten atılmaz,gülmekten kırıldım arkadaş :) :):)
  • saddisaddi1 sa önce
    eski kızıl dinsiz komüniste bak sen...
  • Osman19Osman192 sa önce
    TBMM'de cogunluk Erdogan ve Bahceli'de gegil mi? Peki bu nasil bir çarpitma bre embesil?
  • Ramazan Demir Ramazan Demir 2 sa önce
    Hav hav diye bir ses geliyor uzakda
  • abdoabdo3 sa önce
    daha bakalım neler yumurtlayacaksın geceler gebedir doğurur misali
  • MilletMillet3 sa önce
    Bir adam girdiği bütün seçimlerden %01 civarlarında oy alıp takırk yıldır nasıl gündemde kalabilir.El cevap ;Yabancı servislerin adamı olursan kaç oy aldığının hiç önemi yoktur. Bir de Haydar Baş vakası var . Bunun da cevabı var ama bazı kardeşlerimizi üzmemek için yazmayalım
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi kabul etti
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
  2. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  3. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
  4. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  5. Kırgızistan'da hükümet düştü
  6. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
  7. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
  8. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
  9. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
  10. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
  11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
  12. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
  13. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
  14. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
  15. "Spora değil, skora önem veren bir..
  16. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
  17. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
  18. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
  19. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
  20. Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan..
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum