Doğu Perinçek'ten komik 'darbe' açıklaması
Erken seçim kararı sonrası toplantısı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek diğer muhalefet partilerinin erken seçimle ilgili açıklamalarını eleştirdi.19 Nisan 2018 Perşembe 15:54
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin İstanbul il merkezinde düzenlediği basın açıklamasında erken seçim ilanını değerlendirdi.
“Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli ikilisi, 24 Haziran’da erken seçim kararı aldıklarını açıkladılar. Bu, bir erken seçim kararı değildir, bir darbe kararıdır.” diyen Peinçek, “Bu, bir erken seçim kararı değildir, bir darbe kararıdır. Bu, bir darbe girişimidir. Çünkü Tayyip Erdoğan’ın ve Devlet Bahçeli’nin erken seçim kararı alma ve erken seçimin tarihini belirleme yetkileri yoktur. Bu yetki, Anayasa tarafından TBMM’ye verilmiştir Erdoğan-Bahçeli ikilisi, 2erken seçim kararı aldıklarını söyleyerek TBMM’nin yetkisini gasp etmeye kalkmışlardır. Bu uygulamanın, hukukî açıdan 15-16 Temmuz Darbe girişimiyle bir farkı bulunmuyor. Her iki girişim de, sonuç olarak TBMM’nin yetkilerine el koyma girişimidir. Birisi silahla, diğeri mafyalaşan siyasal sistemi kullanarak. Şu anda TBMM’nin kararlaştırdığı bir erken seçim yok. Ama Vatan Partisi dışında herkes, erken seçim darbesini benimsemiş gözüküyor. Bu durumda TBMM yok sayılmaktadır.” İfadelerini kullandı.
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doğu expres21 dk önce valahi komik değil doru söylüyor bunu yazan yavşaktır. mehmet43 dk önce sen mecliste bile yoksun kim adına ötüyorsun yorgun1 sa önce Şerefsiz paşalarla siz yapıyorsunuz birde Reis yapsın ne olmuş i. vesselam Hüdavendigar 1 sa önce It yine başladı afkurmaya Remzi-611 sa önce Bu kadar da boş boş yüksekten atılmaz,gülmekten kırıldım arkadaş :) :):) saddi1 sa önce eski kızıl dinsiz komüniste bak sen... Osman192 sa önce TBMM'de cogunluk Erdogan ve Bahceli'de gegil mi? Peki bu nasil bir çarpitma bre embesil? Ramazan Demir 2 sa önce Hav hav diye bir ses geliyor uzakda abdo3 sa önce daha bakalım neler yumurtlayacaksın geceler gebedir doğurur misali Millet3 sa önce Bir adam girdiği bütün seçimlerden %01 civarlarında oy alıp takırk yıldır nasıl gündemde kalabilir.El cevap ;Yabancı servislerin adamı olursan kaç oy aldığının hiç önemi yoktur. Bir de Haydar Baş vakası var . Bunun da cevabı var ama bazı kardeşlerimizi üzmemek için yazmayalım