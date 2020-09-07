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Aktüel Doğu Anadolu'daki 3 ilde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 3 ilde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:50:24 -
Doğu Anadolu'daki 3 ilde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan ve çevresinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin güneybatı yönlerinden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağı öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ağrı'da 10, Erzurum ve Ardahan'da 11, Tunceli'de 16, Iğdır'da 17 ve Erzincan'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Tunceli'de 35, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum ile Kars'ta 29 ve Ardahan'da 25 derece olacak.

Yetkililer Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde rüzgarın güneybatı yönlerinden 40 ila 60 kilometre hızla yer yer kuvvetli ve 60 ila 70 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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