Doğtaş’tan pet şişelerden geri dönüştürülmüş koltuk

Türkiye genelindeki düzenli depolamaya yönlendirilen evsel atığın yaklaşık yüzde 20’si sürdürülebilir bir gelecek için Biotrend Enerji tesislerinde enerjiye ve ısıya dönüşüyor.

1 koltuk 1000 pet şişe

Sadece enerji alanında değil mobilya alanında da markalarıyla çevreye yatırım yapmak adına çalışan Doğanlar Holding, bu alandaki ilk adımı Doğtaş markasıyla attı. Kurumsal değerlerinin başında sürdürülebilirlik gelen ve 2024 yılına kadar portföyünün yüzde 40’ını yüzde 100 geri dönüşümlü kumaş kullanımıyla hayata geçirmeyi hedefleyen Doğtaş, bu yaklaşımı üretim süreçlerinin yanı sıra hammadde seçiminde de uyguluyor. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş kumaştan oluşan koltuk, kısa süre içerisinde mağazalarda yerini alacak. Doğtaş’ın yeni nesil koltuk tasarımı için yaklaşık 25 metre kumaş kullanılıyor. Bu doğrultuda her bir koltuk için yaklaşık 1000 PET şişe dönüştürülüyor.

“Üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız”

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, holding olarak her projelerinde önceliklerinin arasında çevre bilincinin yer aldığını söyledi. Doğan, şöyle devam etti: “Enerjiden, mobilya ve inşaata kadar sürdürülebilir bir gelecek için ARGE çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar çok heyecan verici. Paris İklim Anlaşması’nın meclis onayına sunulacak olması ve Avrupa Yeşil Mutabakatına katılma sürecinin başlaması, ülkemiz ve tüm sektörlerimiz için gurur verici. Biz de Doğanlar Holding olarak bu yolda attığımız adımlarla üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız.”