Doğmamış çocuğa fitre geçer mi? Doğmamış çocuğa fitre düşer mi?

Anne karnında doğacak olan çocuğa fitre verilir mi? Aslî ihtiyaçlarınız dışında nisap miktarı (80 gram altın değerinde) paraya veya mala sahip olan Müslümanlar fitre yani fıtır sadakası vermekle yükümlüdür. Fitre vermek vaciptir. Zira alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah zenginlerin malını fıtır sadakasıyla temizler. Fakirler ise verdikleri zaman Allah fazlasıyla yerini doldurur.”

Fıtır sadakasında esas olan, bir fakirin bir günlük (iki öğün) yiyeceğini temin etmektir. Fitre miktarı kişi başına buğdaydan yaklaşık bir buçuk kilogram; arpa, kuru üzüm ve hurmadan üç kilogram üzerinden hesap edilir. Fitre bayramdan önce verilmelidir. Peki doğmamış çocuğun fitresi verilir mi?

Doğmamış çocuğun fıtır sadakası verilir mi?

Doğmamış çocuğun fitresini vermek gerekmez. Bayram gecesi güneş doğmadan önce doğan çocuğun fitresini vermek vaciptir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı fitre miktarını 28 TL olarak açıkladı.