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İSLAM Doğmamış çocuğa fitre geçer mi? Doğmamış çocuğa fitre düşer mi?
İSLAM

Doğmamış çocuğa fitre geçer mi? Doğmamış çocuğa fitre düşer mi?

Doğmamış çocuğun fitresi verilir mi? Fitre vereceler fitrenin kimlere verileceğini ve kim için fitre verileceğini araştırıyor. Mübarek Ramazan ayını oruç tutarak geçiren Müslümanlar, başı rahmet olan on bir ayın sultanı Ramazanın ortasına gelmiş bulunmakta. Mağfiret ikliminin buram buram Müminlerin üzerine indiği şu günlerde fitre verecekler de doğmamış çocuk için fitre verilir mi? sorusunu sormakta. Peki anne karnındaki bebeğe fitre verilir mi? Doğmamış çocuğa fitre düşer mi? İşte fitre haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 12:46:00 - 2021-04-24 12:47:08
Doğmamış çocuğa fitre geçer mi? Doğmamış çocuğa fitre düşer mi?

Anne karnında doğacak olan çocuğa fitre verilir mi? Aslî ihtiyaçlarınız dışında nisap miktarı (80 gram altın değerinde) paraya veya mala sahip olan Müslümanlar fitre yani fıtır sadakası vermekle yükümlüdür. Fitre vermek vaciptir. Zira alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah zenginlerin malını fıtır sadakasıyla temizler. Fakirler ise verdikleri zaman Allah fazlasıyla yerini doldurur.”

Fıtır sadakasında esas olan, bir fakirin bir günlük (iki öğün) yiyeceğini temin etmektir. Fitre miktarı kişi başına buğdaydan yaklaşık bir buçuk kilogram; arpa, kuru üzüm ve hurmadan üç kilogram üzerinden hesap edilir. Fitre bayramdan önce verilmelidir. Peki doğmamış çocuğun fitresi verilir mi?

Doğmamış çocuğun fıtır sadakası verilir mi?

Doğmamış çocuğun fitresini vermek gerekmez. Bayram gecesi güneş doğmadan önce doğan çocuğun fitresini vermek vaciptir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı fitre miktarını 28 TL olarak açıkladı.

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