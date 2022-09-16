2022 2023 ara tatil ne zaman? Sömestr ara tatil (15 tatil) ne zaman? | MEB açıkladı! Okullarda 15 tatil, ara tatil (sömestr tatili) ne zaman?
MEB tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. Gelişme sonrası okulların açılış tarihi ile birlikte ara tatil tarihleri de belirlendi. Okulların açılmasıyla birlikte 2022-2023 yılı sömestr tatili ve ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Buna göre öğrenciler güz ve bahar döneminde kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. Peki ara tatil ne zaman? Okullarda 15 tatil, ara tatil (sömestr tatili) ne zaman olacak? İşte sömestr tatili (15 tatil) 2022-2023 sömestr ve ara tatil tarihleri
Ara tatil ne zaman sorusu okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından araştırılmaya başlanan konular arasında yer aldı. Yaz tatili boyunca diledikleri gibi zaman geçiren öğrenciler, 2022/2023 eğitim öğretim dönemiyle birlikte 12 Eylül 2022 tarihinde yeniden ders başı yapıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?
ARA TATİL NE ZAMAN? 2022 - 2023 ara tatil ne zaman?
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.
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