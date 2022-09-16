2022 2023 ara tatil ne zaman? Sömestr ara tatil (15 tatil) ne zaman? | MEB açıkladı! Okullarda 15 tatil, ara tatil (sömestr tatili) ne zaman?

MEB tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. Gelişme sonrası okulların açılış tarihi ile birlikte ara tatil tarihleri de belirlendi. Okulların açılmasıyla birlikte 2022-2023 yılı sömestr tatili ve ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Buna göre öğrenciler güz ve bahar döneminde kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. Peki ara tatil ne zaman? Okullarda 15 tatil, ara tatil (sömestr tatili) ne zaman olacak? İşte sömestr tatili (15 tatil) 2022-2023 sömestr ve ara tatil tarihleri