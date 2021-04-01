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Ekonomi Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
Ekonomi

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğal gazda konut, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone grupları için nisan ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1 artışa gidildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 09:33:00 -
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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