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Yerel Doğal gaz boru hattına düşen yıldırım panikletti
Yerel

Doğal gaz boru hattına düşen yıldırım panikletti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yıldırımın düştüğü doğal gaz boru hattından alevler yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 17:58:00 -
Doğal gaz boru hattına düşen yıldırım panikletti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yıldırımın düştüğü doğal gaz boru hattından alevler yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi kırsalında BOTAŞ’a ait olduğu iddia edilen doğal gaz boru hattına yıldırım düştü. Yıldırımının isabet ettiği alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler bölgede güvenliği sağladı

Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede güvenliği sağlarken, doğal gazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi. Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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