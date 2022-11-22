Dizi gerçek oldu! Kurtlar Vadisi Çakır’ın kumarhanesine baskın

11 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında yapılan baskında, Teksas pokeri ve black jack isimli kumar oyunu oynatıldığı belirlenen mekanda oyun oynayan 27 kişi ve iş yeri sahibi yakalandı. 27 şahsa Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi gereğince toplam 51 bin 57 TL idari para cezası yazılırken, iş yeri sahibi hakkında ise “kumar oynatmaya yer temin etmek” suçundan adli işlem yapıldı. Mekan da ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden zabıta ekiplerince mühürlendi. Kumar malzemesi olarak kullanılan 800 adet para yerine kullanılan renkli pul ve çeşitli oyun kartlarına el koyuldu. Baskın yapılan kumarhanenin Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterinin işlettiği kumarhane sahnelerinin çekildiği yer olması ise ‘dizi gerçek oldu’ dedirtti.