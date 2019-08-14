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Diyarbakırlı vatandaşlardan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret

Bakıma muhtaç 500’e yakın kedi ile köpeğin konuk edildiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden vatandaşlar, sokak hayvanlarıyla vakit geçirdi, merkezi gezerek bilgi aldı, getirdikleri mama ve yiyeceklerle hayvanların beslenmelerini sağladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
Diyarbakırlı vatandaşlardan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret

Bakıma muhtaç 500’e yakın kedi ile köpeğin konuk edildiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden vatandaşlar, sokak hayvanlarıyla vakit geçirdi, merkezi gezerek bilgi aldı, getirdikleri mama ve yiyeceklerle hayvanların beslenmelerini sağladı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına karşı sorumluluk duygularını artırmak amacıyla vatandaşları, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde konuk etti. Öğle saatlerinde bir araya gelen çocuk, genç ve kadın hayvan severler, toplu taşıma araçlarıyla bakımevine ulaşımları sağlandı. Burada personeller tarafından karşılanan vatandaşlar, ilk olarak Kedi Evi’ni gezdi.



Hayvanların beslenmelerini sağladılar


Rehabilitasyon Merkezi’nin farklı bölümlerinde türlerine göre ağırlanan köpekleri yakından görme fırsatı bulan hayvan severler, beraberlerinde getirdikleri mama ve yiyeceklerle sokak hayvanlarının beslenmelerini sağladı. Personeller, vatandaşlara Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışma prensipleri, yıllık faaliyetleri, ameliyathanede yapılan sağlık hizmetleri, konuk ettikleri kedi ve köpekler hakkında bilgiler verdi.



Annesiz yavrular sahiplendirildi


Vatandaşlar, özellikle annesiz yavrulara büyük ilgi göstererek bir süre hayvanlarla vakit geçirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ziyarette gelen kimi hayvan severlerle yaptığı karşılıklı protokolle bakıma muhtaç annesiz yavruları sahiplendirdi.



"12 dönümlük alanda hayvan mezarlığı oluşturulacak"


Yapılan gezi ve bilgilendirmelerin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklıdır, bayramın son günü kendilerini yalnız bırakmayıp hayvanları ziyaret eden vatandaşlara teşekkür etti. Göreve geldiklerinde Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ciddi tahribatlarla karşılaştıklarını ve ciddi eksikliklerin söz konusu olduğunu belirten Saçaklıdır, eksikliklerin tamamını tespit ettiklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Yaklaşık 12 dönümlük alanda hayvan mezarlığını oluşturacaklarının müjdesini veren Saçaklıdır, projenin hazır olduğunu ve 45 ile 60 gün arasında çalışmanın tamamlanacağını söyledi.



"Bakımevi baştan sona yenilenecek"


Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin baştan sona yenileneceğinin bilgisini veren Saçaklıdır, yenilenecek merkezde ameliyathane, röntgen ve ultrasyon odaları, yoğun bakım, 51 köpek ile 1 kedi evi ve 1 büyükbaş ahırının yer alacağını aktardı. Hayvan severlere çağrıda bulunan Saçaklıdır, “Hayvan severler, gelip bize destek olsunlar. Sokak hayvanlarının yaşamını sürdürmeleri için nasıl daha iyi koşullar sağlayabiliriz bu konuda beraber, ortak projelerle hayata geçirelim. Kapımız herkese açıktır. İleri ki dönemlerde okullarda bilinçlendirme ve hayvan sahiplendirmelere yönelik projelerin de startını vereceğiz” ifadelerini kullandı.


Buraya geliş amaçlarının hayvanları sevmek ve onlara yemek vermek olduğunu belirten minik ziyaretçi Ömer Çoban, “Kadın, erkek ve çocuk ayrımı olmadan herkes gelip burada hayvanları sevmesini istiyorum. Herkesin hayvanlara yemek getirmesini ve ilgi göstermesini istiyorum” dedi.


Diğer bir küçük ziyaretçi olan Mansur Çoban, ise herkesin kapısının önüne bir kap su ile bir kap mama bırakmasını talep etti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
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