Diyarbakırlı STK’lardan annelere destek

Hacı Yakışıklı Diyarbakır

Diyarbakır’ın önde gelen sivil toplum kuruluşları ve parti yöneticileri Akit’e açıklamalarda bulundular. Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı artarken, onlara sivil toplum kuruluşları ve partilerden de destek açıklamaları art arda gelmeye başladı. İşte o açıklamalar...

Dinden uzaklaştıkça HDP güçlendi

HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş: “Hacire anne çocuklarını daha önce kaybetmiş. Diğer evladını da kaybedince ciğeri sonuna kadar yanan bir anne var orada. Can havliyle kendini ortaya attı. Bu anneler direnirlerse çocukları gelir. Çocukların üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Diyarbakır halkı muhafazakâr olmasına rağmen HDP’yi seçmesinin birçok sebebi var. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 90’lı yıllara gelen süreçte yanlış politikalar izlendi. Bir topluma baskıcı bir unsurla işkence ve zulümle beklemedikleri bir ideoloji empoze etmeye çalıştılar. İslam’dan uzak bir nesil yetiştirildi. Gözünün önünde babasına çocuğuna işkence ediyorsunuz. Bu kime yaradı, PKK’ya malzeme oldu.”

PKK marjinal olmaya mahkumdur

Özgür-Der Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan: “Annelerin tepkisi hiç bu denli geniş katılımlı olmamıştı. Annelerin feryatlarını duymak hepimizin sorunu. Biz 40 yıl şiddet politikalarını yaşadık. Devletin şu anda baskısı yok. Bu toplumla çatışarak bir yere varılmaz. Siz toplumun taleplerine dair açılım yaptığınız zaman normalleşme sağlandığı vakit PKK marjinal bir örgüt olmaya mahkumdur. Sorunların olduğu bir yerde PKK-HDP çizgisi her zaman kendini krizlerden yararlanmaya devam edecektir.”

Acılı aileleri herkes konuşmalı

Peygamber Sevdalılar Vakfı Sözcüsü Yahya Oğraş: “Osmanlı Devleti’nde neden burada analar ağlamıyordu. Mesela Doğu Türkistan’da kardeşlerimiz neden zulüm görüyor? Eğer biz inanç ve kimlik noktasında her insanın sahip olması gereken hakkı verebilirsek bu sorun ortadan kalkar. Burada meselenin bir haksızlık, doğal yaşamın önüne geçmenin kirli eller tarafından bilinçli ve hedefli olarak yapıldığını düşünüyorum. Biz Diyarbakırlı Anneler olayının gündeme getirilmesini olumlu buluyoruz. Bu haksızlığın karşısında hepimizin yer alması gerekir. Siyasi otorite, muhalefet, Türkiye’deki bütün STK’lar, bütün kesimler tarafından dile getirilirse belki yol alınabilir. ”

Artık kimse çukur kazamaz

İhvan-Der Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Zeybek: “Şu anda Diyarbakır’da özellikle terör destekçisi yöneticilerin sempatizanlarını toplayacakları, onlarla beraber eylem yapabilecekleri, çukur kazabilecekleri, yol kapatabilecekleri elemanları kalmadı. HDP il binası önünde çocuklarını bekleyen, isteyen, onların dağa kaçırıldığını söyleyen anneler geçmişten gelen acıların ürünüdür. Ciğeri yanan insanların inisiyatifidir. Bu işin çözülmesini Kürt halkı kendisi halledecektir. Bu eylem bir ön ayak olabilir. Anne sayısı artacaktır. PKK bu halkın ne kurtarıcısıdır ne de hamisidir. Bu hareket dış menşeilidir ve İslam’ın düşmanıdır. İslam’ın düşmanı Kürtlerin de düşmanıdır.”

Anneler hepimizin sesidir

Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı İlhan Erkan: “İlk tepkiyi ortaya koyanlar 2013’te seslerini dile getirmeye başladılar. O dönemde duyulmadı. Şimdi aynı ses HDP il binası önünde yankılanıyor. Bu problem çözüm bulmazsa ne ilk ne de son olacak. Anneler evlatlarını istiyorlar diye seslerini duymaya devam edeceğiz. Annelerin bu feryatlarına çözüm bulmak gerekir. Mesele PKK’nın dillendirdiği HDP’nin söylediği meseleler olarak algılanırsa yanlış yapılmış olur. Anneler herkesin sesidir.”

PKK/HDP sekülerizmden besleniyor

Yeni İhya-Der Başkanı Muzaffer Beber: “Maalesef terör destekçileri gençlik konusunda çok fazla başarılı oluyorlar. PKK sosyalist bir örgüttür. Yaptıkları toplantılar eylemlerde özellikle gençleri İslam’dan uzaklaştırma, seküler hale getirmeyi amaçlamıştır. O çocukları İslami inançlara göre yetiştirseniz bunu aşılasanız kesinlikle bu örgüt oradan beslenemez. Bundan dolayı İslami toplum olarak, sivil olarak, devlet olarak bunun önündeki engellerin kaldırılması lazım. Hacire Ana öncü oldu, inşallah sayı artar.”