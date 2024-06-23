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Gündem Diyarbakır'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi!
Gündem

Diyarbakır'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 18:39:00 - 2024-06-23 19:14:26
Diyarbakır'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi!

Diyarbakır'In Çınar ilçesi kırsalında başlayıp Mardin Mazıdağı'na kadar uzanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Yangında yaralanan 55 yaşındaki Zekiye Erdenli de hayatını kaybetti.

Erdenli memleketi Mardin'de düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı.

Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir hayatını kaybetmişti.

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