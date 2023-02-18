Diyarbakır'daki enkaz kaldırma çalışmalarında önemli gelişme!

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da 7 bina yıkıldı, 407 kişi hayatını kaybetti, 902 kişi ise yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde 2 ve Bağlar ilçesinde 5 bina olmak üzere 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 24 bin 314 binada 262 bin 702 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 520 binada yer alan 6 bin 69 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildiği belirlenirken 611 binadaki 9 bin 199 bağımsız birimin orta hasarlı, 5 bin 367 binada bulunan 76 bin 498 bağımsız birimin az hasarlı, 15 bin 471 binadaki 159 bin 827 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Kentte özellikle Bağlar ilçesinde bulunan ağır hasarlı binalardan yıkılma riski olanların bulunduğu cadde veya sokaklar, emniyet birimlerince alınan güvenlik önlemleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Aralarında ibadethanelerinde olduğu bazı ağır hasarlı yapıların kapıları ise mühürlenerek giriş çıkışı yasaklandı. (İLKHA)