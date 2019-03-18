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Diyarbakır’da vize başvuru merkezi kuruluyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleriyle Doğu Anadolu illerinde hizmet vermesi planlanan bir Vize Başvuru Merkezi kuruluyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:12
Diyarbakır’da vize başvuru merkezi kuruluyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) girişimleri ile Diyarbakır ve bölge illerine hizmet sunacak Vize Başvuru Merkezi kuruluyor.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye’nin en büyük dış ticaret pazarının AB ülkeleri olduğunu söyledi. Bunun doğal sonucu olarak yoğun bir ticari ve turistik seyahat trafiğinin yaşandığına dikkat çeken Kaya, “Doğu ve Güneydoğu illerinde vize almak için Gaziantep ve Ankara illerinde bulunan vize merkezlerine başvuru yapılıyor. Karşılıklı ticaret ve turistik geziler nedeni ile de vize alma ihtiyacı her geçen gün artıyor. Diyarbakır, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkâri, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinden vize hizmeti almak için Gaziantep ve Ankara merkezli vize merkezlerine başvuru yapılıyor. Diyarbakır ilinde vize merkezi kurulması ve çevre illere daha yakın mesafede vize hizmetleri sunmak için birçok ülkeye seyahat vizesi düzenleme yetkisi olan VFS Global şirketinin stratejik ortağı Gateway Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşmeler yaptık. Diyarbakır’da odamızın sağlayacağı hizmet alanında vize başvuru merkezi açılması için gerekli tüm destekleri sunmaya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Bu vesileyle başta bu girişimlerde bize destek veren AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, Diyarbakır Valimiz ve Gateway Managemant ve VFS Global yöneticilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Vize başvuru merkezinin açılması hususunda görüşlerini dile getiren Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak ise, ticari ve turistik seyahatlerin alabildiğine önem kazandığı günümüzde iş insanlarının en büyük ihtiyaçları kısa sürede vize alabilmek olduğunu söyledi. Çakmak, "Türkiye’nin en büyük ticaret pazarı ve vatandaşlarının en çok yaşadıkları ülkeler Avrupa ülkeleridir. Dolayısıyla en çok vize taleplerini de bu ülkeler için almaktayız. Bizler vatandaşlarımızın seyahatlerinin daha seri ve daha kaliteli sunmak için çaba gösteriyoruz. Bu nedenle birçok ilde vize başvuru merkezimiz bulunmaktadır. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın bölge halkına hizmet vermemizi kolaylaştırıcı talep ve destekleri ile Diyarbakır’a da bir vize başvuru merkezi açmayı planlıyoruz. Bu şekilde bölge halkının hizmete erişimini büyük ölçüde kolaylaştırmış olacağız. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet alanını ve gerekli altyapıyı sağlamasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:12
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Siirt
  7. Muş
  8. Mardin
  9. Malatya
  10. Gaziantep
  11. Elazığ
  12. Bitlis
  13. Bingöl
  14. Ankara
  15. Diyarbakır
  16. Vize başvuru merkezi
  17. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

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