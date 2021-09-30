Diyarbakır’da ticari taksi plakası için ihaleye çıkıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bismil İlçesine hizmet vermek üzere, durak yerleri/isimleri ve çalışacak araç sayıları belirlenen Taksi duraklarında 29 yıl süre ile 130 ADET Ticari Taksi (TT) plakasının verilmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak. İhale her durak için, o durakta çalışacak her bir taksi plakası için ayrı ayrı yapılacak. İhale Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde bulunan Ali Emiri Kongre Merkezi’nde 11.10.2021 tarih ve saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelirler Şube Müdürlüğünden 1000 TL. (Bin Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir. Şartname aynı müdürlükte ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

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