0553 313 94 23

Diyarbakır'da bulunan nükleer maddeyi AFAD inceleyecek

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir operasyon esnasında ele geçirilen 7 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından incelenecek.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:06
Diyarbakır'da bulunan nükleer maddeyi AFAD inceleyecek

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen, 7 gram kaliforniyum olduğu iddia edilen madde ile Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 167 bronz sikke, 10 gümüş sikke, 3 yüzük, 15 obje olmak üzere toplam bin 195 tarihi eser, İl Jandarma Komutanlığında basın mensuplarına gösterildi.

Söz konusu maddenin uzman bilirkişilerce incelenerek, rapor düzenlenmesi amacıyla AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:06
  1. nükleer madde

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
    1. Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını..
    2. Başkan adayı Söğücü: "Sancaktepe’deki..
    3. Başkan Fındıkoğlu, iş adamları ile bir..
    4. SANKO Okulları öğrencilerinin..
    5. Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa
    6. Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 45..
    7. Sudan’da yeni hükümet kuruldu
    8. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
    9. Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
    10. Atıcılıkta heyecan Meksika ve..
    11. KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    12. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık..
    13. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    14. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    15. Servis aracı Kadıköy'ü savaş alanına..
    16. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    17. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    18. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    19. PKK sevici Sırrı hapiste eridi
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
    21. Brezilya'da silahlı saldırı
    22. Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC..
    23. İl Sağlık Müdürü Bilge ’nin Tıp..
    24. Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci..
    25. Engelli kadına tecavüzle..
    26. Emniyette koordinasyon toplantısı
    27. İMEAK DTO, meclis toplantısında AK..
    28. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    29. Başkan Uysal: "5 yıl içinde yeni bir..
    30. Demirleri çürüyen caminin minaresi..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta