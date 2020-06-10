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Diyarbakır'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:32:25 -
Diyarbakır'da bir köy karantinaya alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Başhan köyünde rahatsızlanan bir kişinin hastanede yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başka vakalarında görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyde 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü önlemin alındığı, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması gerektiği bildirildi.

Karantina tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafetli jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

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