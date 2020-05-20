Diyarbakır'da 400 milyon liralık yatırıma öncülük eden TKDK'den yatırımcılara davet

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da sunduğu destekle 400 milyon liralık yatırıma öncülük eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) girişimcilere yatırım çağrısı yaptı.

İlde 7 yılda 281 projeye sağlanan 191 milyon lira hibe destek ile 400 milyon liranın yatırıma dönüşmesini sağlayan TKDK, çok sayıda kişinin iş ve aş sahibi olmasına vesile oldu.

TKDK, 42 ilin faydalanacağı hibe desteği bütçesi 1,2 milyar lira olan 9'uncu başvuru çağrı ilanını yayımladı.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) kapsamında bu çağrı ilanıyla birbirinden farklı yatırımlara hibe desteği veriliyor.

Kadın ve gençlerin projelerine öncelik verilmesi hedeflenen çağrıda, Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 15 ilde "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" başlığı altında hazırlanan projelere hibe oranı yüzde 10 daha fazla olacak.

TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğünde 1 Haziran'da kabul edilmeye başlanacak projelerin son başvuru tarihleri çiftlik faaliyetleri için 26 Haziran, tarımsal sektördeki yatırımlar için ise 3 Temmuz olarak belirlendi.

- 1,2 milyar lira bütçeli çağrı ilanı kamuoyuyla paylaşıldı

TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 1,2 milyar lira bütçeli çağrı ilanını Türkiye kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.

Desteklenecek iller arasında Diyarbakır'ın da bulunduğunu ifade eden Güneş, bu kapsamda tarım ve çiftlik faaliyetleri ile ilgili başlıklardaki projelerin kabul edileceğini belirtti.

Güneş, hayvancılık sektöründeki yatırımlarda tüzel, gerçek kişiler, üretici kooperatifleri, başvurucunun yaşı ve kurulacak yer ile ilgili belli oranlarda hibe desteğinin değiştiğine işaret ederek, bu başlık kapsamında hibe oranlarının yüzde 50-70 arasında olacağını aktardı.

"Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" projelerinin ise yüzde 65 oranında hibeden faydalanacağını dile getiren Güneş, bütün projelerde KDV muafiyetinin olacağını bildirdi.

- Kadın ve gençlere proje çağrısı

Proje hazırlayan kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yaparak onlara öncelik tanıdıklarını anlatan Güneş, proje hazırlamak isteyen gençlerin ve kadınların başvurularını beklediklerini kaydetti.

Projeleri için uygun harcama tutarlarının 5 ile 500 bin avro arasında değiştiğini ifade eden Güneş, "Bu ciddi bir tutar. Mevcut yatırımını modernize etmek isteyen, yeni yatırım yapmak isteyen herkesi proje yapmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

- Yatırımcılara davet

Yenilenebilir enerji üretimine önem verdiklerine dikkati çeken Güneş, şöyle devam etti:

"Projenin bir parçası olmak üzere her projede yenilenebilir enerjiyi destekliyoruz. Proje yüzde 60 destekleniyorsa projenin elektrik ihtiyacını karşılayacak yenilenebilir enerji üretimi projesini de aynı oranda destekliyoruz. Ülkemizin her tarafından yatırımcıları Diyarbakır'a yatırım yapmaya çağırıyorum. Projeleri değerlendirirken kadın ve gençlerimizin projelerine öncelik veriyoruz. Hem mevcut hibe oranlarımızın daha avantajlı olması hem de ilimizin var olan potansiyeli buraya yatırım yapılması için yeterli nedeni oluşturmakta. Yatırımcılarımız kapasitelerine göre belirlenen değerler arasında bize proje sunabilecekler. Projeleri bu rakamların üstünde olabilir. Bu durumda biz destek kısmını 500 bin avro üzerinden değerlendireceğiz."

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olmasını kendileri için şans olarak değerlendiren Güneş, "Projeler hazırlanırken temin edilmesi gereken evraklar, ruhsatlar var. Bu anlamda da Diyarbakır olarak kendimizi şanslı görüyoruz. Sayın Valimizin bütün bu bürokratik süreçleri minimum düzeye indirmeleri noktasında bütün paydaş kurumlara talimatları olmuştur." şeklinde konuştu.

- Diyarbakır'a 400 milyon liralık yatırım yapıldı

Güneş, TKDK öncülüğünde 400 milyon liralık 281 projeye 191 milyon lira hibe desteği sağladıklarını anlatarak, yeni çağrı döneminde kente yeni yatırımlar kazandırmayı umut ettiklerini bildirdi.

- Başvurularda için Kovid-19 tedbirleri

Başvurular için yeni tip koronavirüse karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Güneş, kurumlarındaki iletişim uzmanlarının kendilerini telefonla arayan yatırımcıları gerekli konularda bilgilendireceğini aktardı.

Güneş, başvuruları ilk etapta online alacaklarını fakat yatırımcıların projelerini son başvuru tarihine kadar ya bizzat kendileri ya da vekalet verecekleri bir kişi ile kurumlara ulaştırmaları gerektiğini belirterek, bunun için de kurumlarda gerekli hijyen tedbirlerinin sağlandığını sözlerine ekledi.



