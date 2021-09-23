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Gündem Diyarbakır’da 10’u aşkın koyun telef oldu!
Gündem

Diyarbakır’da 10’u aşkın koyun telef oldu!

​Diyarbakır'da bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 10'dan fazla koyun telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 21:11:00 -
Diyarbakır’da 10’u aşkın koyun telef oldu!

Kaza, saat 19.00 sıralarında Diyarbakır-Silvan Karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Diyarbakır'dan Silvan'a doğru seyir halindeki 34 DMT 876 plakalı otomobilin sürücüsü, karanlık nedeniyle karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsünü fark etmedi.

Otomobilin sürüye çarpması sonucu koyunlar savruldu. Kazada 10'dan fazla koyun telef oldu.

Kazada sürücü yara almazken kazayla ilgili polis inceleme başlattı. 

 

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