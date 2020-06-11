Diyarbakır merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 22 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "zindan yapılanması" olarak nitelendirdiği cezaevi iç, dış koordinasyon yapılanmasından sorumlu üye olarak eylem ve faaliyetlerde bulundukları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'ın da bulunduğu iki ilde 36 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 22 şüpheli yakalandı, söz konusu adreslerde yapılan aramada tabanca, yarı otomatik tüfek ve bu silaha ait 51 fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.