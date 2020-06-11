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Aktüel

Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 askeri personel tutuklandı

Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 16 askeri personelden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:44:24 -
Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 askeri personel tutuklandı

Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 16 askeri personelden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda ankesörlü sabit hatlardan arandığı tespit edilen 18 askeri personelin yakalanmasına yönelik 5 Haziran’da operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10’u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Operasyonlarda yakalanmayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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