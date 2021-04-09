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Gündem Diyarbakır için 'başkent' diyen Ersin Korkut'a tepkiler çığ gibi!
Gündem

Diyarbakır için 'başkent' diyen Ersin Korkut'a tepkiler çığ gibi!

Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanmasına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Twitter'da açılan #ErsinKorkutTutuklansın başlığı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 19:36:00 -

BKM soytarılarından Ersin Korkut’un sosyal medyaya düşen bir videoda Diyarbakır’ı başkent olarak söylemesinin ardından Twitter’da #ErsinKorkutTutuklansın başlığı ile hashtag açıldı.

Diyarbakır'ı başkent yaptı

Daha önce ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ersin Korkut, skandal bir video ile sosyal medyanın gündemine geldi.

Beraberindekilerle video çeken Ersin Korkut, Diyarbakır’ın Türkiye’nin başkenti olduğunu söyledi. Yanındaki kişinin 'Diyarbakır'ı nasıl buldun?' diye sorduğu Ersin Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz." diyerek cevap verdi.

Yanındaki kişinin ısrarla 'başkent' vurgusu yapması üzerine Korkut, yeniden, "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz." diye karşılık verdi. İşi soytarılığa vuran Korkut'un yanındaki kişi, "Abi sen bizim başkanımız ol. Belki ülke daha iyi yönetilir." ifadeleri ile iktidarı da hedef aldı.

Ersin Korkut'tan 'çevir kazı yanmasın' oyunu

Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerin ardından Ersin Korkut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile geri adım atarak kıvırdı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız." dedi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Ersin Korkut'un 'çevir kazı yanmasın' taktiğini yemeyen sosyal medya kullancıları Twitter'da #ErsinKorkutTutuklansın etiketi açtı. Açılan başlık Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşirken Korkut'un skandal ifadelerine tepkiler çığ gibi yağdı.

 

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