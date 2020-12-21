Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 477. gününde! HDP, biz Kürtleri değil teröristleri temsil ediyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 477. gününde de devam etti. Soğuk havalara rağmen evlat bekleyişini sürdüren aileler, tüm zor şartlara rağmen pes etmiyor. Koronavirüs tedbirlerine de uyan acılı aileler, hafta sonu kaldıkları otelde, hafta içi de HDP önünde evlat nöbetine devam ediyor.

Evimi yakmak istediler

Evlat nöbetinin ilk gününden beri dağa kaçırılan oğlu Mustafa'nın yolunu gözleyen acılı anne Ayşegül Biçer, "Evlat nöbetinin ilk gününden beri HDP önünde HDP’nin kaçırdığı evladımı bekliyorum. Kürtleri Meclis'te temsil ettiğini iddia eden HDP, biz Kürtleri değil, teröristlerin temsilcisidir. Aileleri oturma eyleminden vazgeçirmek için her yolu denediler. Bizzat benim evime ölüm tehditleri gönderdiler. Kapıma çarpı atıp korkutmaya çalıştılar. Evladımı zorla kamera karşısına çıkarıp dağa kendi isteğiyle katıldığını söylettiler. Evimi yakmak istediler. Kimse onların bu tehditlerine, yalanlarına, oyunlarına aldırış etmedi. Devletimiz arkamızda. Çocuklarımıza kavuşmak için bize her türlü desteği veriyor. Minnettarız. Evlatlarımızı alana kadar da burada duracağız" dedi.

Bizden çok korkuyorlar

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan giderek eyleme katılan anne Türkan Mutlu ise şunları söyledi: "Havalar soğuk da oldu sıcak da. Virüs geldi. HDP'liler bizi tehdit etti, bazı anne babaların yolunu kesti ama kimse zorluklara aldırış etmedi. Buradaki ailelerin tek derdi kaçırılan evlatlarına kavuşmak. Kavuşana kadar da buradan kimse ayrılmayacak. Onlarca terörist, annelerin bu eylemi sayesinde teslim oldu. Giderek aile sayısı da, terör örgütünden kaçan sayısı da artıyor. HDP bizden çok korkuyor.”