  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var
Katil Esed Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı!
Beşiktaş golcüsünü bekliyor
Eski Fenerli’den Gol Şov!
İSLAM Diyanet umre açıklaması son durum
İSLAM

Diyanet umre açıklaması son durum

Umre açıklaması son durum | Koronavirüs salgını umre ve hac ibadetlerini ne yazık ki olumsuz etkiledi. Türkiye’den 2020 yılının mart ayından bu yana umreye kafile gitmiyor. Suudi Arabistan umre ziyareti için 33 ülkenin ismini açıkladı. Peki, Türkiye umre listesinde var mı? Türkiye’den umreye gidilecek mi? 2021 umre ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-08 17:38:00 -
Diyanet umre açıklaması son durum

Koronavirüs salgını yalnızca sağlık alanını değil yaşamın tamamını etkiledi. Salgın sebebiyle hac ve umre ziyaretleri için ülkemizden bir buçuk yıldır kafile yola çıkmıyor. Suudi Arabistan yönetimi umre için misafir kabul edilecek 33 ülkenin ismini açıkladı. Peki, Türkiye’den umreye gidilecek mi?

Diyanet umre açıklaması son durum

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yarından itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini duyurmasının ardından aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir. Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır. Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan’ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay