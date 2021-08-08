Koronavirüs salgını yalnızca sağlık alanını değil yaşamın tamamını etkiledi. Salgın sebebiyle hac ve umre ziyaretleri için ülkemizden bir buçuk yıldır kafile yola çıkmıyor. Suudi Arabistan yönetimi umre için misafir kabul edilecek 33 ülkenin ismini açıkladı. Peki, Türkiye’den umreye gidilecek mi?

Diyanet umre açıklaması son durum

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yarından itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini duyurmasının ardından aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir. Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır. Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan’ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla