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Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamıdır

İlahiyatçı Mustafa Öztürk’ün son günlerde Kur'an-ı Kerim'in mahiyeti ve burada yer alan kıssaların gerçekliği konusunda tepki çeken açıklamaları ile ilgili Diyanet sessizliğini bozdu. Diyanet, “Kur’an-ı Kerim’in lafız ve manasıyla Allah’ın kelamı olduğu hususunda tereddüt yoktur” ifadelerini kullandı.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:09
Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamıdır

Sebahattin Ayan

İslami hayatı oluşturan sünneti inkar ederek batıl anlayışa hizmet eden Yaşar Nuri Öztürk ekolünü taklide soyunan, Kur’an tefsirine yönelik çarpık açıklamaları ile büyük tepki toplayan Karar gazetesi yazarı Mustafa Öztürk’e nihayet gereken cevap verildi. Öztürk’ün “Kur'an-ı Kerim mealen mi, lafzen mi vahyedilmiştir” konulu açıklamalarına sert bir cevap veren Diyanet, “Kur’an-ı Kerim, lafız ve manasıyla Allah’ın kelamıdır. Allah’ın koruması ile tek harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da baki kalacaktır. Nitekim geçmişten günümüze dünyanın her tarafındaki mushafların hiçbirinde herhangi bir farklılığın olmaması da bu hakikatin ve mucizenin en somut göstergesidir. Hz. Peygamber’den bu tarafa mucizevi bir şekilde Müslümanların zihninde yer etmiş olan Kur’an’ı Kerim’in lafız ve manasıyla Allah’ın kelamı olduğu hususunda tereddüt uyandırabilecek söylemlerden uzak durmak bütün Müslümanların ortak sorumluluğudur” dedi.

İslam’ın temel kabullerine aykırı

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda Kur’an’ın mahiyeti ve Kur’an’da yer alan kıssaların gerçekliği konusunda kamuoyunda tartışmalara yol açan birtakım iddiaların ileri sürüldüğü görülmektedir. Söz konusu iddialara göre Kur’an’ın sadece manası bir öz olarak Hz. Peygamber’e indirilmiş, o da bunu kendi kültürünün kelimeleriyle söze dönüştürmüştür. Bu iddialar, hem bizzat Kur’an-ı Kerim’in kendi ifadelerine, hem onu insanlığa duyuran Hz. Peygamber’in açıklamalarına hem de tarih boyunca benimsenen İslam ilim geleneğindeki temel kabullere açık bir aykırılık taşımaktadır” ifadesine yer verildi.

Kur'an mülkiyetin Allah'a ait olduğu hatırlatılan açıklamada, “Yüce Allah’ın bütün insanlığa gönderdiği son mesajı olan Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok ayet, onun bütünüyle yani hem manası hem de lafzıyla Yüce Allah’a ait olduğunu açıkça ortaya koymaktadır: Kur’an’ın, gerek indiriliş keyfiyeti gerekse indirildiği lafız örgüsüyle ilgili bu doğrultuda pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerif bulunmaktadır. Kur’an kıssalarının gerçekliği olmayan kurgusal anlatılardan ibaret olduğu iddiasına gelince, bu yorum da yine bizzat Kur’an’ın kendi ifadelerine ters düşmektedir” denildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:09
  1. İslami hayat
  2. Yaşar Nuri Öztürk
  3. Kur’an tefsiri
  4. Karar gazetesi yazarı Mustafa Öztürk
  5. Diyanet
  6. Hz. Peygamber
  7. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
  8. Kur’an-ı Kerim
  9. Allah

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