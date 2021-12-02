Diyanet müftü atama sözlü sınavları ne zaman? 2021 diyanet ilçe müftü alımı sınav konuları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı 30 ilçe müftüsü alımı yapacak. Diyanet ilçe kadro için halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışıyor olma şartı bulunuyor. İlçe müftülüklerine atanmak isteyen personel 1-15 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvurular alındı. Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığın internet sayfasında ilan edilecek. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

Diyanet müftü alımı sınav konuları neler?

Kur’an-ı Kerim,

Arapça,

Tefsir,

Hadis,

Kelam,

Fıkıh,

İslam tarihi ve İslam ahlakı,

Dinî ve meslekî genel kültür,

Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat.

Müftü ataması yazılı sınav puanları

Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

Arapça (30 puan),

Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),

Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızın https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Detay/285/diyanet-işleri-başkanlığı-personel-yeterlikleri web adresinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.