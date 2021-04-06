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İSLAM Diyanet İşleri'nden 'teravih namazı' kararı
İSLAM

Diyanet İşleri'nden 'teravih namazı' kararı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılan istişareler sonucu teravih namazı ile ilgili kararı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:17:00 - 2021-04-06 11:28:53
Diyanet İşleri'nden 'teravih namazı' kararı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemleri kapsamında bu sene de teravih namazlarını evde kılmanın uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu.

Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' ifadesine yer verdi.

Aşı olmak orucu bozar mı?

Erbaş, aşının orucu bozup bozmayacağına ilişkin şu şekilde açıklama yaptı,

''Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."

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Yorumlar

sadik

birakin bu isleri dinsizler boyle istedi diyr karara bak,Yuce ALLAH bu ulkeye neden acisin ?
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MUSTAFA

aşı vücuda girmiyormu buharmı oluyor niye bozmasın delil ne acaba
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