Diyanet İşleri'nden 'teravih namazı' kararı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılan istişareler sonucu teravih namazı ile ilgili kararı açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' açıklamasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemleri kapsamında bu sene de teravih namazlarını evde kılmanın uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu.
Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' ifadesine yer verdi.
Aşı olmak orucu bozar mı?
Erbaş, aşının orucu bozup bozmayacağına ilişkin şu şekilde açıklama yaptı,
''Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."