Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alımı başvuruları 2019 son dakika

Toplamda 46 kişiyi istihdam edecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı, alımlara dair detayları geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. 8 Ocak tarihinde ilk başvuruları kabul eden Diyanet İşleri Başkanlığı, KPSS puan sırasına göre sözlü sınava alım yapacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı mühendis alımı hakkında bazı bilgiler

"Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından, sözlü sınav başarı sırası sonucuna göre açıktan alım yapılacaktır."

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Sayılan unvanlar için tabloda belirtilen üniversitelerin lisans düzeyindeki ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3. 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU NEREDEN VE NE ZAMAN YAPILACAK?

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08.01.2019–22.01.2019 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.



Yurtdışında bulunanlardan veya askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir.





Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.



3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.



4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.



5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.



6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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