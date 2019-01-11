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Diyanet İşleri Başkanlığı alımları 2019 başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı mimar, şehir bölge plancısı, astronom ve mühendis kadrolarına toplamda 46 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı alımları 2019 başvuru şartları neler?

11 Ocak 2019 Cuma 03:06
Diyanet İşleri Başkanlığı alımları 2019 başvuru şartları

Toplamda 46 kişiyi istihdam edecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı, alımlara dair detayları geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. 8 Ocak tarihinde ilk başvuruları kabul eden Diyanet İşleri Başkanlığı, KPSS puan sırasına göre sözlü sınava alım yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Sayılan unvanlar için tabloda belirtilen üniversitelerin lisans düzeyindeki ilgili bölümlerinden mezun olmak,
3. 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 03:06
  1. Diyanet alımları
  2. Diyanet alımları 2019
  3. Diyanet alımları 2019 başvuru şartları

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