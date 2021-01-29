  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Boğaziçi'ndeki 'Kabe' provokasyonuna tepki
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Boğaziçi'ndeki 'Kabe' provokasyonuna tepki

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonunu kınayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 22:20:00 - 2021-01-29 22:27:34
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Boğaziçi'ndeki 'Kabe' provokasyonuna tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum” dedi.

Ali Erbaş'tan 'Kabe' provokasyonuna kınama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce terör örgütü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grup, bu kez Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrası yerleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.

Boğaziçi'ndeki 'Kabe' provokasyonuna soruşturma
Boğaziçi'ndeki 'Kabe' provokasyonuna soruşturma

Gündem

Boğaziçi'ndeki 'Kabe' provokasyonuna soruşturma

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasanoğlu

bu hainlere hukuk haddini bildirmeli
  • Yanıtla
Binali Yıldırım'dan takdir toplayan hareket
Aktüel

Binali Yıldırım'dan takdir toplayan hareket

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da kar yağışından dolayı kapanan yolları açmak için çalışan işçilere kendi elleriyle b..
Bakın neler çıktı neler! “Türkiye’de yolsuzluğun kralı var” diyen örgütün Türkiye şubesi Oya Özarslan’ın arşivini patlattık
Gündem

Bakın neler çıktı neler! “Türkiye’de yolsuzluğun kralı var” diyen örgütün Türkiye şubesi Oya Özarslan’ın arşivini patlattık

Türkiye'yi yolsuzluğun en çok olduğu ülkeler arasında zikreden örgütün Türkiye'deki ortaklarından Oya Özarslan'ın, "Kararan her medya kurulu..
OECD İstanbul Merkezi açıldı
Ekonomi

OECD İstanbul Merkezi açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) İstanbul Merkezi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törend..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay