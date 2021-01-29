Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Boğaziçi'ndeki 'Kabe' provokasyonuna tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum” dedi.

Ali Erbaş'tan 'Kabe' provokasyonuna kınama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce terör örgütü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grup, bu kez Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrası yerleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.