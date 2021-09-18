Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ahmet Hakan'a 'günaydın' tokadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilen Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hakan ve laikçi medya tarafından hedef alındı.

6 yıl öncesinde Yeni Şafak'ta yazılan yazıyı, çok tazeymiş gibi milletin önüne getiren ve “Günaydın demek, cahiliye âdetidir” şeklinde yorumlayan Ahmet Hakan bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak Ali Erbaş’ı hedef aldı.

Hakan'ın ifadelerinden dolayı yaşadığı üzüntüyü ifade eden Erbaş, Ahmet Hakan'a nezekat dolu bir mesaj yazdı.

"6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki 'Günaydın demeyin' demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır." ifadelerini kullanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hakan'a "Size saygı duyuyorum ve gerekli düzeltmeyi yapmanızı bekliyorum" dedi.

İşte Erbaş'ın konuyla ilgili yaptığı açıklaması:

"2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi'nde yazdığım ramazan köşe yazılarından birinin başlığı 'Aranızda Selamı Yayınız' idi.

Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim.

Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim.

Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır. Ekte köşe yazımı gönderiyorum.

Bunun dışında hiçbir yerde 'Günaydın demek cahiliye adetidir' ya da 'Günaydın demeyiniz' gibi bir sözüm asla olmamıştır.

Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum.

6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki 'Günaydın demeyin' demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır.

Bugünkü yazınızdan dolayı üzüldüğümü ifade edeyim. Size saygı duyuyorum ve gerekli düzeltmeyi yapmanızı bekliyorum. Allah'a emanet olunuz."